Teodora Olivia Martinez: chi è la ballerina di Amici 2024

Tra le allieve dell’edizione ventiquattro di ‘Amici 2024‘, troviamo anche la ballerina Teodora Olivia Martinez che ha la maestra Deborah Lettieri come sua professoressa di danza.

Conosciamola meglio attraverso la scheda ufficiale e le informazioni scovate dalla rete:

Chi è Teodora Olivia Martinez di Amici 2024? Età, lavoro, Instagram

Ha 23 anni, è nata in Argentina ma all’età di cinque anni si è trasferita in Spagna. Si definisce socievole ed empatica, le piace darsi sempre nuovi obbiettivi per poi perseguirli, perché le piace mettersi alla prova.

Il suo sogno è quello di creare un giorno una compagnia di ballo.

Ha fatto parte del Balet NDM, il Balletto del Teatro Nazionale di Moravia Slesia, a Ostrava, in Repubblica Ceca. Come si può evincere dai suoi social, è rappresentata anche dall’agenzia di moda Francina Models. E’ inserita, da diverso tempo, come modella nella FIFTH Models, un’altra agenzia di moda con sede a Barcellona e a Madrid.

Ad oggi, però, non sappiamo se abbia un fidanzato o se, all’interno della scuola di Maria De Filippi, abbia una simpatia per un suo compagno d’avventura.

Ha un profilo Instagram, @teodoraolivia__ che, ad oggi, conta oltre 12400 followers.

