Alessia Pecchia: chi è la ballerina di Amici 2024

Tra le allieve dell’edizione ventiquattro di ‘Amici 2024‘, troviamo anche la ballerina Alessia Pecchia che ha ricevuto la maglia dalla maestra Alessandra Celentano, scelta come sua insegnante di danza.

Conosciamola meglio attraverso la scheda ufficiale e le informazioni scovate dalla rete:

Chi è Alessia Pecchia di Amici 2024? Età, lavoro, Instagram

Ha 23 anni, è originaria di Fondi (Latina), ma vive a Roma.

Studia ingegneria all’università. La sua passione per la danza nasce quando aveva 4 anni: all’inizio era appassionata di hip hop poi a 9 anni ha iniziato le danze latine, il suo più grande amore.

Celentano (al momento del suo ingresso nella scuola di Maria De Filippi): “Ha gioia nel ballare e un bellissimo movimento. Questa cosa è molto importante. Mi piace come balli, il tuo movimento. Una cosa che non posso negare: una forma fisica un po’ da mettere a posto”

Dice di sé: “Danzare è la mia vita. Se ho il raffreddore e danzo il raffreddore va via, è la mia medicina. La danza fa uscire me stessa al 100%” si legge su Wittytv.it

Ha un profilo Instagram @_alessia_pecchia_ che, ad oggi, conta oltre 23500 fedelissimi followers.

Chi sono i professori di Amici 2024?

Per la classe di canto, confermati il trio, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Per la sezione di ballo, ai veterani Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, quest’anno, si aggiunge la new entry, Deborah Lettieri.