Nicolò Filippucci: chi è il cantante di Amici 2024

Tra le allieve dell’edizione ventiquattro di ‘Amici 2024‘, troviamo anche il cantante Nicolò Filippucci che ha Anna Pettinelli come sua professoressa di canto.

Conosciamolo meglio attraverso la scheda ufficiale e le informazioni scovate dalla rete:

Chi è Nicolò Filippucci di Amici 2024? Età, lavoro, Instagram

Ha 18 anni, viene dalla provincia di Perugia dove vive con i genitori, il fratello e un cane. Ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 7 anni e solo in seguito ha iniziato a studiare canto perché la mamma lo sentiva cantare sempre sotto la doccia.

“Cantare è il momento in cui mi sento più libero”

Tra gli inediti pubblicati, spiccano ‘Senza parlare, ‘fingere’ e ‘Just Friends’ in duetto con Lotty Carrington.

Ha un profilo Instagram @_niccolofilippucci_ che, ad oggi, conta oltre 12600 fedelissimi followers.

Si è approcciato, per la prima volta, entrando a far parte del coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia.

Residente a Ronciglione (paese natale di Marco Mengoni), ad agosto dello scorso anno, Nicolò ha preso parte, infatti, al primo contest ‘Guerriero’, dedicato al cantautore viterbese, classificandosi al primo posto e conquistando anche tutti gli altri premi assegnati dalla giuria.

Chi sono i cantanti di Amici 2024?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola del programma di Canale 5 nel corso del primo speciale della domenica in onda lo scorso 29 settembre 2024:

Diego Lazzari

Vybes

Alena

TrigNo

Niccolò

Senza Cri

Luk3

Ilan

Chi sono i ballerini di Amici 2024?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola di Maria De Filippi nel corso del primo speciale della domenica in onda lo scorso 29 settembre 2024:

Teodora

Rebecca

Alessia

Daniele

Chiara

Alessio

Sienna

Chi sono i professori di Amici 2024?

Per la classe di canto, confermati il trio, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Per la sezione di ballo, ai veterani Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, quest’anno, si aggiunge la new entry, Deborah Lettieri.