Ilan Muccino: chi è il cantautore di Amici 2024

Tra gli allievi dell’edizione ventiquattro di ‘Amici 2024‘, troviamo anche il cantante Ilan Muccino che ha Rudy Zerbi come suo professore di canto.

Conosciamolo meglio attraverso la scheda ufficiale e le informazioni scovate dalla rete:

Chi è Ilan Muccino di Amici 2024? Età, lavoro, Instagram

Ha 21 anni, è nato a Roma, ma vive da solo a Bologna.

Si identifica nello Yin e yang, nella componente bianca che è quella emotiva e sensibile che cerca di esternare nelle canzoni e una parte più scura ricca di risentimento e rabbia che sta imparando a canalizzare con la musica.

Quando era piccolo giocava suonando il violino della mamma e usava le pentole come batteria.

Dice di sé: “Quando ho iniziato a scrivere canzoni per me è cominciata una bella sfida: quella di entrare nell’ottica di aprirmi al mondo” riferisce a Wittytv.it

E’ figlio del regista Gabriele Muccino e della sua prima moglie Elena Majoni, oltre che nipote del regista e attore Silvio Muccino.

Prima di entrare nella scuola di Maria De Filippi, ha recitato nel film ‘Gli anni più belli’, diretto dal padre.

Ha pubblicato i singoli, ‘Luce’, ‘Inverno’, ‘Oceano’,

Ha un profilo Instagram @soloilan che, ad oggi, conta oltre 11100 fedelissimi followers.

Chi sono i cantanti di Amici 2024?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola del programma di Canale 5 nel corso del primo speciale della domenica in onda lo scorso 29 settembre 2024:

Diego Lazzari

Vybes

Alena

TrigNo

Niccolò

Senza Cri

Luk3

Ilan

Chi sono i ballerini di Amici 2024?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola di Maria De Filippi nel corso del primo speciale della domenica in onda lo scorso 29 settembre 2024:

Teodora

Rebecca

Alessia

Daniele

Chiara

Alessio

Sienna

Chi sono i professori di Amici 2024?

Per la classe di canto, confermati il trio, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Per la sezione di ballo, ai veterani Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, quest’anno, si aggiunge la new entry, Deborah Lettieri.