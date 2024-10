Vybes: chi è il cantautore di Amici 2024

Tra gli allievi dell’edizione ventiquattro di ‘Amici 2024‘, troviamo anche il cantante Vybes che ha Rudy Zerbi come suo professore di canto.

Conosciamolo meglio attraverso la scheda ufficiale e le informazioni scovate dalla rete:

Chi è Vybes di Amici 2024? Età, lavoro, Instagram

Ha 21 anni, vive a Roma con i suoi genitori. Lavora in una panetteria ed è legatissimo al suo cane Willer. I genitori hanno sempre supportato la sua passione per la musica.

Si descrive come un ragazzo timido e impacciato, odia le persone con un ego troppo grande e le persone che mancano di rispetto.

“Nella musica mi racconto al 100%, quando canto quello che c’è nella mia testa scompare” ha rivelato a Wittytv.it

Ha un profilo Instagram, @vybes_official_ che, ad oggi, conta oltre 25300 followers. Il suo vero nome è Gabriel Monaco.

Si è definito un anti-rapper come svelato a ‘Blasting News’:

“Mi hanno dato questo nome, forse per le cose che dico nei testi. La trap è nata in America. I ragazzi si trovavano dentro le “trap house” e vendevano droga per pagarsi gli studi di registrazione. Io parlo di amore, di quello che vivo”

Nel corso della sua carriera, ha pubblicato ‘Standard’, ‘Una vita passata insieme’, ‘Cura’, ‘Estremamente timido’, ‘Roma – Catania’, ‘Maturità’, ‘Clio’, ‘Artistico’, ‘Pettinati’, ‘Solo diciott’anni’.

Chi sono i cantanti di Amici 2024?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola del programma di Canale 5 nel corso del primo speciale della domenica in onda lo scorso 29 settembre 2024:

Diego Lazzari

Vybes

Alena

TrigNo

Niccolò

Senza Cri

Luk3

Ilan

Chi sono i ballerini di Amici 2024?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola di Maria De Filippi nel corso del primo speciale della domenica in onda lo scorso 29 settembre 2024:

Teodora

Rebecca

Alessia

Daniele

Chiara

Alessio

Sienna

Chi sono i professori di Amici 2024?

Per la classe di canto, confermati il trio, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Per la sezione di ballo, ai veterani Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, quest’anno, si aggiunge la new entry, Deborah Lettieri.