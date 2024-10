Trigno: chi è il cantante di Amici 2024

Tra gli allievi dell’edizione ventiquattro di ‘Amici 2024‘, troviamo anche il cantante Trigno che ha Anna Pettinelli come sua professoressa di canto.

Conosciamolo meglio attraverso la scheda ufficiale e le informazioni scovate dalla rete:

Chi è Trigno di Amici 2024? Età, lavoro, Instagram

Ha 22 anni, è nato ad Asti, ma vive a Milano. Laureato in economia, ha giocato a calcio per tanti anni a livello agonistico. Il suo nome d’arte “Trigno” viene dal soprannome che il padre gli dava durante le partite, dagli spalti gli urlava sempre “Vai Pietrigno!”. Si descrive come un ragazzo impulsivo e competitivo.

“Per me la musica è una esigenza! Come lavarsi i denti la mattina quando ti svegli!” rivela il giovane cantautore su Wittytv.it

Ha un profilo Instagram @iamtrigno, che, ad oggi, conta oltre 17600 fedelissimi followers. Il suo vero nome è Pietro Bagnadentro.

Tra i singoli che ha pubblicato, nel corso della sua carriera, troviamo ‘Prima o poi’, ‘Calmo’, ‘Lento’, ‘Conto Su di Te’, Attorno’, ‘Filo di Nylon’, ‘Casino’.

Al momento, non sappiamo se l’allievo della scuola di Maria De Filippi sia fidanzato o sia single.

Chi sono i cantanti di Amici 2024?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola del programma di Canale 5 nel corso del primo speciale della domenica in onda lo scorso 29 settembre 2024:

Diego Lazzari

Vybes

Alena

TrigNo

Niccolò

Senza Cri

Luk3

Ilan

Chi sono i ballerini di Amici 2024?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola del programma di Canale 5 nel corso del primo speciale della domenica in onda lo scorso 29 settembre 2024:

Teodora

Rebecca

Alessia

Daniele

Chiara

Alessio

Sienna

Chi sono i professori di Amici 2024?

Per la classe di canto, confermati il trio, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Per la sezione di ballo, ai veterani Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, quest’anno, si aggiunge la new entry, Deborah Lettieri.