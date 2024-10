Diego Lazzari: chi è il cantante di Amici 2024

Tra gli allievi dell’edizione ventiquattro di ‘Amici 2024‘, troviamo anche il cantante Diego Lazzari che ha Rudy Zerbi come suo professore di canto.

Conosciamolo meglio attraverso la scheda ufficiale e le informazioni scovate dalla rete:

Chi è Diego Lazzari di Amici 2024? Età, lavoro, Instagram

Ha 23 anni, viene da Genzano di Roma, ma vive a Milano con il suo migliore amico. Ha 5 fratelli maschi a cui è molto legato e con la sua musica cerca anche di aiutare la famiglia.

Si descrive come un ragazzo molto sincero che affronta i problemi di petto.

“Nella musica ho trovato la spinta per non pensare alle cose brutte, ho trovato la speranza e quello che mi piace realmente fare”.

Ha un profilo Instagram @diegolazzari_ che, ad oggi, ha un seguito di oltre 924mila followers. Prima di entrare nella scuola di Maria De Filippi, il giovane cantautore si è fatto strada nel mondo della musica esplodendo sui social, in particolare Tik Tok. Ha inciso anche una serie di singoli come ‘Respiro’, ‘Mi pensi ancora’, ‘Mi chiamava’, ‘Cambiami la vita’, ‘Vienimi a prendere’, ‘Non andare’, ‘Fermarmi’, ‘Bere e fumare’,

