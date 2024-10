Daniele Doria: chi è il ballerino di Amici 2024

Tra gli allievi dell’edizione ventiquattro di ‘Amici 2024‘, troviamo anche il ballerino Daniele Doria che ha la maestra Alessandra Celentano come sua professoressa di danza.

Conosciamola meglio attraverso la scheda ufficiale e le informazioni scovate dalla rete:

Chi è Daniele Doria di Amici 2024? Età, lavoro, Instagram

Ha 17 anni, nato ad Aversa. All’età di 13 anni si è trasferito a Roma per studiare danza in accademia.

Si definisce una persona onesta, dice sempre quello che pensa e non si fa mai mettere i piedi in testa. Il nonno è stato il primo ad aver capito che la danza sarebbe stata la sua strada.

Ha un profilo Instagram, @danieledoria__ che, ad oggi, ha un seguito di oltre 18100 fedelissimi followers. Ad oggi, non sappiamo se l’allievo della scuola di Maria De Filippi sia fidanzato o se sia single.

Ha iniziato a ballare all’età di 5 anni e, nonostante sia giovanissimo, ha maturato diverse esperienze didattiche e lavorative all’estero tra cui Los Angeles dove ha perfezionato molti stili di danza. Ha fatto parte dell’Accademia Art Village. Nel corso della sua giovane carriera, ha collezionato una serie di riconoscimenti molto prestigiosi.

Chi sono i cantanti di Amici 2024?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola del programma di Canale 5 nel corso del primo speciale della domenica in onda lo scorso 29 settembre 2024:

Diego Lazzari

Vybes

Alena

TrigNo

Niccolò

Senza Cri

Luk3

Ilan

Chi sono i ballerini di Amici 2024?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola del programma di Canale 5 nel corso del primo speciale della domenica in onda lo scorso 29 settembre 2024:

Teodora

Rebecca

Alessia

Daniele

Chiara

Alessio

Sienna

Chi sono i professori di Amici 2024?

Per la classe di canto, confermati il trio, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Per la sezione di ballo, ai veterani Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, quest’anno, si aggiunge la new entry, Deborah Lettieri.