Chiamamifaro: chi è la cantante (figlia d’arte) di Amici 2024

Nell’ultimo speciale di ‘Amici 2024’ registrato oggi, ed in onda, domenica 13 ottobre, una nuova cantante ha fatto il suo ingresso nella scuola più famosa d’Italia.

Si tratta di Chiamamifaro. Ed è una figlia d’arte. I suoi genitori, infatti, sono Cristina Parodi e Giorgio Gori. La giovane cantautrice ha vinto la sfida contro Alena conquistando, di fatto, uno dei banchi della scuola.

Conosciamola meglio:

Chi è Chiamamifaro di Amici 2024? Età, lavoro, Instagram

Ha 23 anni ed il suo vero nome è Angelica Gori. Ed è la terzogenita della giornalista e del sindaco di Bergamo. E’ nata il 24 luglio 2001 sotto il segno del Leone. Si è laureata da poco.

Nella sua carriera in ascesa, la cantante ha già preso parte al Concertone del Primo Maggio al Circo Massimo di Roma.

Ha inciso diversi brani, dal 2020 ad oggi, tra cu ‘Domenica’, ‘Bistrot’, ‘Limiti’, ‘Londra’, contenuti nell’EP ‘Macchie’. Tra gli altri inediti, spiccano anche ‘Addio sul serio’ e ‘Pioggia di CBD’, ‘Tutti contro tutti’ (quest’ultimo pezzo fa parte di ‘Disco Default’ uscito lo scorso aprile).

“La musica per me è sempre stata legata alla sfera familiare. Ho tanti ricordi di mia madre che davanti al camino suonava canzoni di Bob Dylan, o di mio padre che – con la stessa chitarra che oggi è mia, dalla quale non mi separo mai – strimpellava le canzoni di Fabrizio De André. Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia in cui alla fine di ogni cena si cantava tutti insieme, innamorandomi della magia che si creava in quei momenti, dell’atmosfera quasi tangibile in cui sembra che anche il tempo si fermi. Così a quattordici anni ho cominciato a suonare la chitarra di papà, da lì è venuto tutto il resto” ha dichiarato la cantautrice, nel 2022, in un’intervista al portale ‘Manintown.com’

Ha un profilo Instagram @chiamamifaro che, ad oggi, conta oltre 32600 fedelissimi followers.