Alena Casarino: chi è la cantante di Amici 2024

Tra le allieve dell’edizione ventiquattro di ‘Amici 2024‘, troviamo anche la cantante Alena Casarino che ha Rudy Zerbi come suo professore di canto.

Conosciamola meglio attraverso la scheda ufficiale e le informazioni scovate dalla rete:

Chi è Alena Casarino di Amici 2024? Età, lavoro, Instagram

Alena ha 24 anni è nata in Russia, a San Pietroburgo. Lei e sua sorella sono state adottate da piccole da una famiglia italiana. Vive ad Imperia e fa la barista e tutto quello che guadagna lo investe sulla musica. Si descrive come una ragazza determinata, ma anche molto fragile. Cantare per lei è uno sfogo, un modo per raccontarsi. “Non ho mai cantato davanti a nessuno, la prima volta è stato per il provino per Amici, ed è stato liberatorio” si legge su Wittytv.it

Ha un profilo Instagram @alenademons che, ad oggi, conta oltre 10.900 followers.

Nel corso delle prime puntate della fase pomeridiana del talent show di Maria De Filippi, la giovane cantante ha presentato un inedito che porta per titolo ‘Autogrill’. Su Spotify, invece, si possono ascoltare, altri tre suoi brani: “Veleno”, “Punto d’arrivo” e “Traumi”.

Chi sono i cantanti di Amici 2024?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola del programma di Canale 5 nel corso del primo speciale della domenica in onda lo scorso 29 settembre 2024:

Diego Lazzari

Vybes

Alena

TrigNo

Niccolò

Senza Cri

Luk3

Ilan

Chi sono i ballerini di Amici 2024?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola del programma di Canale 5 nel corso del primo speciale della domenica in onda lo scorso 29 settembre 2024:

Teodora

Rebecca

Alessia

Daniele

Chiara

Alessio

Sienna

Chi sono i professori di Amici 2024?

Per la classe di canto, confermati il trio, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Per la sezione di ballo, ai veterani Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, quest’anno, si aggiunge la new entry, Deborah Lettieri.