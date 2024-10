Oggi, giovedì 10 ottobre 2024, verrà registrato il terzo speciale pomeridiano di Amici 24.

L’appuntamento con la terza puntata della ventiquattresima edizione del talent show di Maria De Filippi è per domenica 13 ottobre 2024, a partire dalle ore 14, su Canale 5.

Grazie all’account X di AmiciNews e al sito Super Guida TV, vi forniremo tutti gli spoiler della registrazione.

Amici 24: spoiler puntata 13 ottobre 2024

In questo spazio, pubblicheremo le anticipazioni della registrazione che verrà effettuata oggi.

Chi sono i cantanti e i ballerini di Amici 24?

Ecco chi sono gli allievi di quest’edizione di Amici:

– Alena Casarino, rapper (team di Rudy Zerbi): 24 anni, nata a San Pietroburgo (Russia), vive ad Imperia. “Non ho mai cantato davanti a nessuno, la prima volta è stato al provino di Amici, ed è stato liberatorio”;

– Luk3 (vero nome Luca Pasquariello), cantautore (team di Lorella Cuccarini): 17 anni, vive a Sant’Agata Dei Goti (provincia di Benevento). “Amo molto scrivere e portare nei miei testi le esperienze che vivo”;

– Diego Lazzari, cantautore (team di Rudy Zerbi): 23 anni, nato a Genzano di Roma, vive a Milano con il suo migliore amico. “Nella musica trovo la spinta e la speranza per non pensare alle cose brutte, so che è quello che mi piace fare realmente”;

– Nicolò Filippucci, cantante (team di Anna Pettinelli): 18 anni, vive in provincia di Perugia con la sua famiglia. “Cantare è il momento in cui mi sento più libero”;

– Ilan (nome completo Ilan Muccino), cantautore (team di Rudy Zerbi): 21 anni, nato a Roma, vive da solo a Bologna. “Quando ho iniziato a scrivere canzoni per me è cominciata una bella sfida, quella di entrare nell’ottica di aprirmi al mondo”;

– Senza_Cri (vero nome Cristiana Carella), cantautrice (team di Lorella Cuccarini): 24 anni, nata a Brindisi, vive a Milano. “Ho il cuore pulito e la mente in burrasca”;

– TrigNO (vero nome Pietro Bagnadentro), cantautore (team di Anna Pettinelli): 22 anni, nato ad Asti, vive a Milano. Laureato in economia, ha giocato a calcio per tanti anni a livello agonistico. “Per me la musica è una esigenza!”;

– Vybes (vero nome Gabriel Monaco), trapper (team di Rudy Zerbi): 21 anni, vive a Roma con i suoi genitori. “Nella musica mi racconto al 100%, quando canto, quello che c’è nella mia testa scompare”;

– Alessia Pecchia, ballerina latino americana (team di Alessandra Celentano): 23 anni, originaria di Fondi (Latina), vive a Roma e studia ingegneria all’Università. “Danzare è la mia vita. Se ho il raffreddore e danzo il raffreddore va via, il ballo è la mia medicina”;

– Alessio Di Ponzio, ballerino hip-hop (team di Emanuel Lo): 17 anni, vive a Taranto con la sua famiglia. “A me il tempo per fare danza non basta mai. Ne vorrei sempre di più”;

– Chiara Bacci, ballerina neoclassica (team di Alessandra Celentano): 21 anni, vive a Firenze. “Per me ballare è un modo per esprimere quelle emozioni che non riesco ad esprimere a voce”;

– Daniele Doria, ballerino modern (team di Alessandra Celentano): 17 anni, nato ad Aversa. All’età di 13 anni si trasferisce a Roma per studiare danza in accademia. “Mio nonno è stato il primo ad aver capito che la danza sarebbe stata la mia strada”;

– Rebecca Ferreri, ballerina modern (team di Deborah Lettieri): 19 anni, nata in provincia di Alessandria, da 5 anni si è traferita a Genova per studiare danza. “Ballare è tutta la mia vita. Mi aiuta a sfogare tutto quello che sento dentro”;

– Sienna Ozzy, ballerina modern (team di Emanuel Lo): 19 anni, nata a Sidney (Australia), vive a Genova. “Dopo essere stata in Italia ho desiderato di tornarci per vivere e studiare danza ed oggi il mio sogno si è realizzato”;

– Teodora Olivia Martinez, ballerina neoclassica (team di Deborah Lettieri): 23 anni, nata in Argentina, all’età di cinque anni si trasferisce in Spagna. “Il mio sogno è quello di creare un giorno una compagnia di ballo”.

Chi sono i professori di Amici 24?

Per quanto riguarda il canto, gli insegnanti di quest’anno sono nuovamente Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Il corpo docente di danza, invece, è formato da Alessandra Celentano, Emanuel Lo e dalla new entry Deborah Lettieri.