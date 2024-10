Senza Cri: chi è la cantante di Amici 2024

Tra le allieve dell’edizione ventiquattro di ‘Amici 2024‘, troviamo anche la cantante Senza Cri che ha Lorella Cuccarini come sua professoressa di canto.

Conosciamolo meglio attraverso la scheda ufficiale e le informazioni scovate dalla rete:

Chi è Senza Cri di Amici 2024? Età, lavoro, Instagram

Ha 24 anni è nata a Brindisi, ma vive a Milano.

È molto legata alla sua famiglia che l’ha sempre sostenuta e vorrebbe riuscire a ripagarli di tutto quello che le hanno donato.

La musica nella sua vita c’è sempre stata, da piccolissima ha chiesto di poter suonare la chitarra perché amava molto Alex Britti.

Dice di sé: “Ho il cuore pulito e la mente in burrasca”.

Ha un profilo Instagram, @senza_cri, che, ad oggi, conta 25700 fedelissimi followers.

Tra gli inediti pubblicati, troviamo ‘Madrid’ (presentato nelle prime puntate del talent show di Canale 5), ‘A me’, ‘Tu sai’, ‘Salto nel vuoto’, ‘Non ti sopporto più’, ‘Bordi’, ‘Camaleonte’.

Il vero nome è Cristiana Carella. Nel 2021, è stata tra i dodici finalisti di Sanremo Giovani. Suo padre è un grande appassionato di musica, la mamma è un’ex ballerina. Ha anche una sorella maggiore.

