Stasera, sabato 29 marzo, dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma Maria De Filippi conduce in prima serata su Canale 5 il secondo appuntamento dello show “Amici 2025” edizione numero 24. I 13 Ragazzi ancora in gara tornano sul palco per affrontare nuove sfide con straordinarie esibizioni di canto e ballo.

Sono tredici i talenti che sono stati premiati con l’accesso al serale del talent e si apprestano ad affrontare in tre squadre la fase più importante per loro:

Antonia, Jacopo Sol, Chiamamifaro, Alessia, Chiara e Daniele per la squadra Zerbi – Celentano; Luk3, Senza Cri e Francesco per la squadra Cuccarini – Emanuel Lo; Nicolò, Trigno, Francesca e Raffaella squadra Pettinelli – Lettieri.

Solo uno di loro, però alzerà la coppa del vincitore.

A rischio eliminazione, troviamo, quindi, Raffaella e Luk3.

La squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri al serale di Amici 2025

Francesca – ballerina – 24 anni, nata a Siracusa, vive a Roma. “Per me danzare è il modo di esprimere tutto quello che ho dentro”;

Raffaella – ballerina di danze latino americane, 17 anni, nata a Palo del Colle (Bari). Prof di riferimento Deborah Lettieri. “Ballando riesco a esprimere tutte le emozioni che provo, ho rinunciato a molte cose per amore della danza e non me ne sono mai pentita. Non riuscirei mai a vivere senza ballare”;

Nicolò – cantante – Ha 18 anni, viene dalla provincia di Perugia dove vive con i genitori, il fratello e un cane. Ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 7 anni e solo in seguito ha iniziato a studiare canto perché la mamma lo sentiva cantare sempre sotto la doccia. “Cantare è il momento in cui mi sento più libero”;

TrigNo – cantante – Ha 22 anni, è nato ad Asti, ma vive a Milano. Laureato in economia, ha giocato a calcio per tanti anni a livello agonistico. Il suo nome d’arte “Trigno” viene dal soprannome che il padre gli dava durante le partite, dagli spalti gli urlava sempre “Vai Pietrigno!”. Si descrive come un ragazzo impulsivo e competitivo. “Per me la musica è una esigenza! Come lavarsi i denti la mattina quando ti svegli!”.

La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi al serale di Amici 2025

Alessia – ballerina – Ha 23 anni, è originaria di Fondi (Latina), ma vive a Roma. Studia ingegneria all’università. La sua passione per la danza nasce quando aveva 4 anni: all’inizio era appassionata di hip hop poi a 9 anni ha iniziato le danze latine, la sua vera passione. Dice di sé: “Danzare è la mia vita. Se ho il raffreddore e danzo il raffreddore va via, è la mia medicina. La danza fa uscire me stessa al 100%”;

Daniele – ballerino – Ha 17 anni, nato ad Aversa. All’età di 13 anni si è trasferito a Roma per studiare danza in accademia. Si definisce una persona onesta, dice sempre quello che pensa e non si fa mai mettere i piedi in testa. Il nonno è stato il primo ad aver capito che la danza sarebbe stata la sua strada;

Chiara – ballerina – Ha 21 anni, è nata a Firenze. Per studiare danza è stata qualche anno lontana da casa e da poco è tornata a vivere con la mamma e la sorella. La mamma è un’insegnate di danza classica. Per lei ballare è un modo per esprimere quelle emozioni che non riesce ad esprimere a voce;

Chiamamifaro – cantante – È una cantautrice, ha 23 anni, è nata a Bergamo ma vive a Milano. “Per me la musica è uno strumento sociale, crea momenti di condivisione. È un’esperienza collettiva, unica e irripetibile. Stare sul palco mi fa sentire viva!”;

Antonia – cantante, 19 anni, vive a Napoli con la sua famiglia. “La musica è l’unica certezza che ho”;

Jacopo Sol – cantautore – 22 anni, nato a San Severo (Foggia), vive a Milano con il fratello. “Per me la musica vuol dire connettersi con le persone. La musica fa quello che non fanno le parole e arriva dove le parole non arrivano”.

La squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo al serale di Amici 2025

Francesco – ballerino neoclassico, 24 anni, nato a Carovigno (Brindisi). Prof di riferimento Emanuel Lo. “Ballare per me significa provare molte sensazioni insieme e ogni volta cerco di raccontare cose diverse. Penso che la cosa più importante sia arrivare al cuore di chi ti guarda”;

Luk3 – cantante – Ha 17 anni vive a Sant’Agata de’ Goti in provincia di Benevento e dice di sé: “Il paese è piccolo, ma io ho ambizioni grandissime”. Si definisce molto competitivo. Non ha mai studiato canto, ma chitarra fin da piccolo. Ama molto scrivere e lo fa in base alle esperienze che vive. Per lui cantare significa rivivere quello che scrive e lo fa come liberazione;

Senza Cri – cantante – Ha 24 anni è nata a Brindisi, ma vive a Milano. È molto legata alla sua famiglia che l’ha sempre sostenuta e vorrebbe riuscire a ripagarli di tutto quello che le hanno donato. La musica nella sua vita c’è sempre stata, da piccolissima ha chiesto di poter suonare la chitarra perché amava molto Alex Britti. Dice di sé: “Ho il cuore pulito e la mente in burrasca”.

Amici 2025 serale ospiti seconda puntata 29 marzo

Il momento della comicità è affidato a Barbara Foria. Ospite anche Tananai che presenta il nuovo singolo ‘Alibi’, colonna sonora del film ‘L’amore, in teoria’.

Amici 2025 serale: giudici

Il direttore Artistico dello show è il coreografo parigino dalla straordinaria maestria Stephane Jarny, che con il suo estro creativo e la sua visione scenica innovativa torna per la quinta volta consecutiva a dirigere le performances artistiche del serale con un cast di ballerini professionisti, eccellenze della danza, (oltre 20) che sotto la sua sapiente guida rendono lo show di Maria De Filippi un grande spettacolo di livello internazionale.

A giudicare le performance dei talenti in gara una giuria d’eccezione composta dal grande professionista e amato conduttore televisivo Amadeus; dal paroliere, personaggio carismatico e dirompente Cristiano Malgioglio e dalla ballerina internazionale e coreografa di successo Elena D’Amario.

Amici 2025 serale seconda puntata 29 marzo: dove vederla in diretta tv e live streaming

La seconda puntata del serale andrà in onda in diretta a partire dalle ore 21:35 su Canale 5. Sarà possibile seguire la puntata anche in streaming su Mediaset Infinity dove sarà possibile recuperarla o rivederla dopo la messa in onda assieme alle clip con i momenti più importanti della serata.

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Direttore Artistico Stephane Jarny. Regia: Andrea Vicario. Produttore esecutivo Fascino P.g.t. Paola Di Gesu.