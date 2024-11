Antonia Nocca: chi è la cantante di Amici 2024

Nella puntata del 15 novembre, una nuova allieva è entrata a far parte della scuola di ‘Amici 2024‘. La squadra, capitanata da Rudy Zerbi, si è arricchita di un nuovo elemento, ovvero Antonia Nocca. La cantante, che ha convinto allievi, professori ed il pubblico da casa, è entrata per sostituire Diego Lazzari che, nelle ultime settimane, ha deluso le aspettative del suo insegnante.

Si è esibita su ‘Blu Part II’ di Elisa e Rkomi, ‘Pluto Projector’ di Rex Orange Country e ‘People Help The People’ che le è valso il secondo posto nella classifica delle cover.

Ha inciso, anche, un inedito dal titolo ‘Giganti’.

Conosciamo meglio la nuova allieva di canto.

Chi è Antonia Nocca di Amici 2024? Età, lavoro, Instagram

Antonia, classe 2005, ha 19 anni, è napoletana e vive nel capoluogo partenopeo con la sua famiglia. Ha una sorella di nome Lorenza. Ha frequentato il Liceo Classico Statale Gian Battista Vico di Napoli. Non sappiamo, ad oggi, se sia fidanzata. E’ molto attiva sui social. Attraverso i suoi canali Instagram, @antonianocca (che, ad oggi, conta oltre 11300 followers) e Tiktok ha fatto conoscere la propria musica.

Chi sono i cantanti di Amici 2024?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola del programma di Canale 5 che si sono susseguiti nel corso delle settimane tra sfide, avvicendamenti, sostituzioni:

Diego Lazzari

Vybes

Antonia

TrigNo

Niccolò

Senza Cri

Luk3

Ilan

Chi sono i ballerini di Amici 2024?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola di Maria De Filippi che si sono susseguiti nel corso delle settimane tra sfide, avvicendamenti, sostituzioni:

Teodora

Dandy

Alessia

Daniele

Chiara

Alessio

Francesca

Chi sono i professori di Amici 2024?

Per la classe di canto, confermati il trio, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Per la sezione di ballo, ai veterani Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, quest’anno, si aggiunge la new entry, Deborah Lettieri.