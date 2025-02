Francesco Fasano: chi è il nuovo ballerino di Amici 2025

Nella puntata in onda, domenica 2 febbraio, di ‘Amici 2025‘, un nuovo allievo ha fatto il suo ingresso nella scuola. Si chiama di Francesco Fasano. Emanuel Lo ha voluto che il danzatore si esibisse per mostrare le proprie doti come performer a tutto tondo.

Emanuel Lo: “Uno dei miei ballerini si è fatto male, Alessio, e non può rientrare in gara. Ho un banco vuoto e tu mi piaci molto. Lui ha delle ottime qualità tecniche, espressive, ha il movimento. Ha tante cose”

Anche la maestra Alessandra Celentano non ha nascosto di essere rimasta particolarmente dalla performance del ballerino che avrebbe volentieri accolto nella sua squadra:

Celentano: “Molto bravo questo ragazzo, mi piace molto. Dico sempre quello che penso. L’avrei preso anche io. Ha la plasticità, che è un requisito che a me piace molto in un ballerino”

Conosciamolo meglio:

Chi è Francesco Fasano di Amici 2025? Età, lavoro, Instagram

Francesco inizia la sua formazione di balletto presso il Centro Arte Danza Brindisi dal 2009 al 2014. Successivamente prosegue gli studi presso la Ballettschule Theatre Basel in Svizzera sotto la direzione di Amanda Bennett, conseguendo il diploma nel 2018.

Durante i suoi studi ha avuto l’opportunità di ballare in coreografie di artisti di fama mondiale tra cui George Balanchine, Heinz Spoerli, Kenneth McMillan e Richard Werlock.

Il suo primo ingaggio nel 2018 lo ha portato in Germania all’Oldenburgisches Staatstheater guidato da Antoine Jully. Ha avuto la possibilità di interpretare i ruoli nelle coreografie del direttore artistico dell’ensemble, ma anche di autori noti come Martha Graham e Jacopo Godani.

Nel 2018 ha preso parte anche al primo progetto coreografico del “Prix de Lausanne” dove ha avuto l’opportunità di lavorare con Goyo Montero. Dalla stagione 2021/2022 entra a far parte del corpo di ballo del Teatro Nazionale Moravo Silesiano di Ostrava (Repubblica Ceca) dove dal settembre 2022 viene nominato solista.

Durante questi tre anni ha ballato coreografie di Mauro Bigonzetti, Ohad Naharin, Justin Peck, Krzysztof Pastor, Youri Vàmos e Jo Strømgren solo per citarne alcuni.

Grazie ai ruoli di Don José in “Carmen”, coreografata da Jiří Pokorný e Bob Cratchil/Diavolo in “Schiaccianoci” di Youri Vámos viene nominato per il Premio Thalia nelle stagioni 2021-2022 e 2022-2023. Nel 2022 riceve il Premio Jantar e nel 2023 riceve il premio come miglior ballerino di danza contemporanea assegnato dall’Associazione degli artisti di danza della Repubblica Ceca.

Francesco è anche il direttore artistico del “IMAGO-dance festival”.

Ha un profilo Instagram @francesc0fasan0. Ad oggi, non sappiamo se sia single o se abbia una fidanzata.