Oggi, domenica 2 febbraio, alle ore 14.00 su Canale 5, Maria De Filippi condurrà un nuovo speciale del talent show “Amici“. La puntata promette emozioni e colpi di scena, con una gara di canto e una di ballo giudicate da grandi nomi del panorama artistico italiano. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il consueto li

Amici 24, ospiti e giudici puntata 1 febbraio 2025

Per la competizione canora, la giuria sarà composta da Luca Argentero, amatissimo attore del cinema e della TV, e dalla cantautrice multiplatino Giusy Ferreri. I due giudici avranno il compito di valutare le performance dei giovani talenti in gara, offrendo il loro prezioso parere tecnico ed emozionale.

La gara di ballo sarà invece giudicata dalla ballerina, coreografa e conduttrice televisiva Samanta Togni, con la sua grande esperienza nel mondo della danza (ed ex volto di Ballando con le stelle) cha che saprà dare un giudizio professionale sulle esibizioni dei concorrenti.

Due sfide importanti caratterizzeranno questa puntata: il cantante Nicolò dovrà affrontare un esame determinante, giudicato dal vice-presidente di Artist First, Charlie Rapino, noto per la sua esperienza nel settore musicale. Per quanto riguarda la danza, la ballerina Giorgia sarà valutata da Francesca Bernabini, direttrice della testata “Danza Effebi”, che porterà la sua competenza per decretare l’esito della prova.

A rendere ancora più speciale la puntata ci sarà un ospite d’eccezione: Tancredi. L’artista tornerà sul palco di “Amici” per regalare al pubblico un medley dei suoi due ultimi singoli, “Standing Ovation” e “BellaDaMorire”, pubblicati con Warner Music Italy.

Dove vedere Amici in tv e streaming

Sarà possibile seguire Amici 24 dalle 14 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Il programma, prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset, è curato nei minimi dettagli grazie alla produzione esecutiva di Paola Di Gesu e alla regia di Andrea Vicario.

La puntata di domenica 2 febbraio vede il primo ammesso al serale e un’eliminazione.