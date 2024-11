Francesca Bosco: chi è la ballerina di Amici 2024

Nella puntata dello scorso 10 novembre, nella scuola di ‘Amici 2024‘, è entrata una nuova ballerina. Si tratta di Francesca Bosco che, grazie ad una sfida, ha preso il posto di Sienna. E’ un’allieva di Deborah Lettieri.

Conosciamo meglio la nuova allieva di danza:

Chi è Francesca Bosco di Amici 2024? Età, lavoro, Instagram

Francesca è una ballerina modern, ha 24 anni, è nata a Siracusa, ma vive a Roma. La sua data di nascita è il 6 luglio 2004. Il suo segno zodiacale è Cancro.

Ha diversi tatuaggi sul corpo. Al momento, però, non sappiamo se abbia un fidanzato o se sia single. Ha un profilo Instagram @frabosc0 seguito da oltre 17300 followers.

“Per me danzare è il modo di esprimere tutto quello che ho dentro”

La danzatrice, fin dai primi istanti in cui ha messo piedi nel talent show di Maria De Filippi, ha attirato l’attenzione dei suoi compagni in particolare Vybes è rimasto letteralmente folgorato dal suo fascino: “Ha la faccia di un angelo, ha i lineamenti angelici”.

Prima di approdare nella scuola di ‘Amici’, si è diplomata alla DAF Dance Arts Faculty.

Chi sono i cantanti di Amici 2024?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola del programma di Canale 5 che si sono susseguiti nel corso delle settimane tra sfide, avvicendamenti, sostituzioni:

Diego Lazzari

Vybes

Antonia

TrigNo

Niccolò

Senza Cri

Luk3

Ilan

Chi sono i ballerini di Amici 2024?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola di Maria De Filippi che si sono susseguiti nel corso delle settimane tra sfide, avvicendamenti, sostituzioni:

Teodora

Dandy

Alessia

Daniele

Chiara

Alessio

Francesca

Chi sono i professori di Amici 2024?

Per la classe di canto, confermati il trio, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Per la sezione di ballo, ai veterani Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, quest’anno, si aggiunge la new entry, Deborah Lettieri.