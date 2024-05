Uomini e Donne: chi ha lasciato il programma nell’edizione 2023 – 2024?

Quest’anno, ad ‘Uomini e Donne‘, una serie di protagonisti del trono over non hanno portato a termine, secondo scadenza (la pausa estiva), il proprio percorso all’interno del programma per poter cercare l’anima gemella. L’ultimo, in ordine di uscita, è Fabio Boccalini. Dopo un litigio con Sabrina e altre dame del parterre femminile, il cavaliere ha battuto in ritirata lasciando per sempre lo studio: “Mi dispiace, questo programma non fa per me”.

Pochi giorni prima, era capitato ad Ernesto Russo che, dopo aver ammesso di aver avuto frequentazioni con altre donne fuori da ‘Uomini e Donne’, è stato invitato da Maria De Filippi, a tornarsene a casa perché ‘incompatibile’ con le finalità del dating show di Canale 5.

Ha lasciato anzitempo il trono anche Ida Platano dopo le segnalazioni (risultate veritiere) della presenza dell’ormai ex corteggiatore, Mario Cusitore, in un bed e breakfast al centro di Napoli alle 6.30 di mattina. L’hair stylist bresciana ha mandato via lo speaker radiofonico e l’altro corteggiatore, Pierpaolo Siano, se ne è andato senza possibilità di appello.

Rientrato, a fine 2023, è uscito dal radar Armando Incarnato. Via, perché scottato da Claudia Lenti (che, poi, è uscita, con Alessio Pili Stella), Daniele Malaspina. Bersagliato da dame, cavalieri e anche opinionisti (perché, a loro dire, non intenzionato a costruire un rapporto di frequentazione con le donne del parterre femminile), Orfeo Goldin, a febbraio 2024, ha messo fine al suo percorso all’interno di ‘Uomini e Donne’. Per un breve periodo, un mese dopo, Asmaa Fares ha interrotto la permanenza in trasmissione. Salvo, poi, rientrare, a grande richiesta.

A marzo 2024, ha lasciato, per improrogabili impegni lavorativi (ed in pacifico accordo con la produzione), lo show pomeridiano di Maria De Filippi anche Marco Viola. Nei prossimi giorni, sempre su Tvblog, troverete anche una ricca carrellata di tutte le coppie che hanno abbandonato assieme il programma. Con tutte le news aggiornate.