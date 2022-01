Ulisse di Alberto Angela in primavera nel sabato sera di Rai1

Era l’ormai lontano 25 novembre dell’anno 2000 quando debuttava con una puntata pilota dalla frequenze della terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo, allora diretta dal buon Giuseppe Cereda, con una puntata “sulle tracce degli Etruschi” Ulisse il piacere della scoperta, programma di Piero e Alberto Angela condotto dallo stesso Alberto Angela. Dalla successiva primavera, quella del 2001, Ulisse il piacere della scoperta viene posizionato nel palinsesto di Rai3 con una serie, la prima, composta da otto puntate, la cui prima fu diffusa il 7 di aprile dedicata allo “splendore dei Faraoni“.

Il cammino dunque di Ulisse e di Alberto Angela parte dunque da molto lontani con temi archeologici molto vicini al conduttore e ideatore del programma. Nel corso degli anni sono state prodotte 21 serie di questa trasmissione, con un altra data segnata in rosso nel suo percorso televisivo, quella del 29 settembre 2018, quando Angelo Teodoli, all’epoca direttore di Rai1 e Mario Orfeo direttore generale della televisione pubblica, decisero di portare nel sabato sera della rete ammiraglia della tv di Stato Ulisse con una straordinaria puntata alla scoperta della Cappella Sistina. Un’operazione che sortì buoni indici di ascolto fra il 20 ed il 22% di share.

Da quel settembre 2018 Ulisse è rimasto su Rai1 e molto presto tornerà in onda sulla rete ammiraglia della televisione di Stato con una nuova serie. Alberto Angela dunque tornerà con il suo Ulisse su Rai1 e ci tornerà proprio di sabato sera. E’ prevista infatti una nuova serie di Ulisse il piacere della scoperta che verrà trasmessa nei sabati sera primaverili di Rai1 a partire da sabato 2 aprile e per sei puntate.

Reduce dal successo natalizio di Stanotte a Napoli e dagli ottimi riscontri di Meraviglie, Alberto Angela si prepara dunque a tornare nel sabato sera di Rai1 con una nuova serie di 6 puntate di Ulisse il piacere della scoperta il cui primo appuntamento, come detto, è fissato per sabato 2 aprile e fino al 7 di maggio, come sappiamo poi il 14 maggio è prevista sulla prima rete Rai la telecronaca diretta della finale dell’Eurovision con Alessandro Cattelan dal Pala olimpico di Torino.

Rai1 dunque, dopo Affari tuoi family con Amadeus, le due serate con protagonisti i ragazzi del Volo, decide di contrapporre al serale di Amici di Maria De Filippi un prodotto completamente differente per acchiappare un tipo di pubblico, quello cioè alto e laureato, diverso rispetto a quello che lo spettacolo musicale di Canale 5, ragionevolmente, avocherà a se.

I sabati sera di Rai1 da qui a fine stagione sono tutti occupati, si parte questo sabato con la serie di Tali e quali con Carlo Conti, poi da Sanremo la telecronaca diretta della serata finale del Festival della canzone italiana 2022, quindi Affari tuoi family con Amadeus, le due serate dei ragazzi del Volo, le sei puntate di Ulisse e la telecronaca diretta da Torino della finale dell’Eurovision 2022. Per il venerdì sera, dopo Voice senior, c’è la terza serie del Cantante mascherato, quindi Ci vuole un fiore con Francesco Gabbani ed il nuovo talent con le cover delle Band condotto da Carlo Conti.