Affari tuoi con Amadeus il sabato sera dopo Sanremo su Rai1

Arriva una novità, o meglio un gradito ritorno, nel sabato sera della prima rete della televisione pubblica. Torna Affari tuoi, proprio nella collocazione che fu nella passata stagione tv, ci torna però con una novità, non sarà più Carlo Conti ad animare questo reboot televisivo, ma da un altro alfiere della prima rete della Rai, ovvero Amadeus. E’ vero se n’era già parlato di un ritorno di Affari tuoi con Amadeus su Rai1, ma siamo in grado di darvi più dettagli e qualche anticipazione di questo ritorno.

Prima di tutto va detto che Affari tuoi torna, ma non nell’access time, dove resterà fino al termine di questa stagione Soliti ignoti il ritorno e non potrebbe essere altrimenti visti gli straordinari dati di ascolto che lo vedono sempre di più al comando in questa fascia oraria. La nuova serie di Affari tuoi andrà in onda in prime time e più precisamente nella prima serata del sabato. Sarà una versione condotta da Amadeus e si differenzierà con quella portata in video lo scorso anno da Carlo Conti, che vedeva protagoniste giovani coppie in attesa di sposarsi.

Nella nuova serie di Affari tuoi made in Amadeus saranno in gioco delle famiglie, anche queste alla ricerca del pacco con il maggior valore in denaro. Amadeus per altro in qualche modo sta già testatando questo tipo di meccanismo già con le puntate natalizie di Soliti ignoti, che vedono coinvolti nell’indovinare le professioni degli ignoti presenti al teatro delle Vittorie in Roma dei parenti. Questa nuova serie di Affari tuoi made in Amadeus andrà in onda dunque il sabato sera su Rai1 a partire dal sabato successivo al Festival di Sanremo, ovvero dal 12 di febbraio ed avrà un taglio particolarmente spettacolare visto che probabilmente saranno coinvolti anche i “reduci” del Festival della canzone italiana terminato giusto 7 giorni prima.

In questo modo oltre al game dei pacchi con le famiglie in gara, avremo anche il modo di riascoltare i protagonisti del Festival di Sanremo 2022 grazie alla conduzione di Amadeus che ne è anche il direttore artistico e che ieri sera ha visto andare in scena l’epilogo di Sanremo giovani.