Il Volo nei sabati sera di primavera di Rai1

Dopo il successo della loro presenza nella Domenica in di Santo Stefano dalla loro amica Mara Venier, i tre ragazzi del Volo si preparano a tornare in prima serata su Rai1 con uno spettacolo musicale tutto loro. Appena saranno tornati dalla loro tournee che li sta portando in giro per il mondo, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, saranno i conduttori, condottieri e anfitrioni di due serate specialissime che andranno in onda in primavera sulle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Al termine delle cinque puntate di sabato sera di Affari tuoi formato famiglia con Amadeus, in onda subito dopo il Festival di Sanremo guidato dal conduttore ravennate, andranno in onda due serate speciali, al momento appoggiate il 19 ed il 26 marzo 2022, con protagonisti proprio i tre ragazzi del Volo.

Su come saranno, su chi ci sarà e sul mood che si vorrà dare a questi due appuntamenti realizzati con la collaborazione della Friends & Partner, si sta discutendo proprio in questi giorni, ma è chiaro che avendo come protagonisti Ignazio, Gianluca e Piero, il fil rouge dei due appuntamenti televisivi sarà la musica e la canzone, con tutto quello che ne consegue. Le due serate televisive dovrebbero prendere il posto dello show che doveva vedere protagonisti Massimo Ranieri e Clementino che, notizia dell’ultimo minuto, è stato per il momento cancellato o al più rimandato al prossimo autunno per impegni di Ranieri incompatibili con la realizzazione di questo progetto.

Per quel che riguarda i mesi di aprile e di maggio Rai1 sta cercando un format che possa essere appoggiato nelle serate canoniche dedicate a questo tipo di programmi, ovvero il venerdì ed il sabato e fra questi si sta ragionando anche sul ritorno di Canzone segreta, ma davvero tante sono le opzioni in campo, ma per il momento nessuna di esse ha diritto di essere considerata quella che veramente verrà scelta. Ogni decisione verrà presa nel prossimo mese di gennaio.