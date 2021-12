Analisi Auditel del pomeriggio di Santo Stefano

La domenica pomeriggio di Santo Stefano della nostra televisione ha visto le proposte di Rai1 aperte (pur con qualche problema dovuto al maledetto Covid) e quelle di Canale 5 chiuse per festività. In tutto questo Domenica in l’ha fatta da padrone, sopratutto con la prima parte inedita con ospiti i tre ragazzi del Volo, mentre Canale 5 ha tenuto compagnia ai suoi affezionatissimi con un trenino fatto di soap e di Tv movie, con il Circo di Montecarlo diffuso da Rai3 che ha tenuto la terza rete al suo solito terzo posto.

Ma andiamo con ordine e vediamo le nostre curve partendo dalle ore 14 con la linea verde dei Tg Regionali diffusi da Rai3 al comando al 18% di share, quindi è la curva blu con la prima parte di Domenica in che va nettamente in testa al 23% di share, per poi appoggiarsi al 20% con la riproposizione forzata delle interviste a Carlo Verdone e a Zucchero Fornaciari. La curva arancione di Canale 5 segue appena sopra al 10% con il trenino delle soap, quindi c’è il Circo di Montecarlo di Rai3 che dona alla curva verde il terzo posto. Quarta la curva rossa di Rai2 sulla linea del 5% di share e a seguire tutte le altre. Nel proseguo del pomeriggio la curva blu di Rai1 resta leader con Da noi a ruota libera al 15% di share, seguita dalla curva verde del Kilimangiaro quindi c’è la curva di Canale 5 con il film natalizio all’8% di share.

Sfida dei preserali vinta nettamente dalla curva blu dell’Eredità che tocca il 23% di share, mentre le repliche di Caduta libera si fermano al 17% di share, toccate dalla curva verde di Rai3 con il Tg3 e i Tg Regionali.