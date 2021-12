Domenica in e gli ospiti della quindicesima puntata

Terminato da poche ore il Santo Natale 2021 Mara Venier torna a presidiare il pomeriggio del giorno di festa dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo con una nuova puntata di Domenica in nel giorno dedicato a Santo Stefano primo martire, cioè il primo cristiano ad aver dato la vita per testimoniare la propria fede in Cristo. Per festeggiare come si deve questa giornata festiva post-natalizia l’allegra brigata di Domenica in guidata e diretta da Mara Venier, seppur alle prese con questo maledetto Covid, torna ad imbandire la tavola televisiva degli italiani con un nuovo mix di piatti di grande bontà.

Eccoci dunque qui ad elencarveli pronti a farvi venire l’acquolina in bocca e iniziamo dal trio di ragazzi del Volo che saranno in studio per una parte corposa della scaletta di Santo Stefano di Domenica in e dove presenteranno il loro ultimo lavoro dal titolo “Il Volo sings Morricone” che raccoglie alcuni dei più bei brani scritti dal maestro Ennio Morricone e interpretati dai tre ragazzi.

Ospite in studio di Mara Venier ci sarà poi il giornalista e direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio che parlerà del suo ultimo libro “Indro, il 900” dedicato al suo maestro Indro Montanelli, con il quale lavorò al Giornale nuovo di Milano, testata fondata proprio da Indro Montanelli. Torna poi il gioco del Musichiere con protagonista il simpatico e bravo Pierpaolo Pretelli ed è prevista anche la presenza in studio anche di Stefano De Martino nella puntata numero quindici di Domenica in.

Grande spazio poi alla cucina, in particolare quella napoletana e si parlerà del cenone di Natale appena trascorso e di quello di San Silvestro in arrivo. Spazio poi alla musica con il cantautore napoletano Andrea Sannino.

Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro nella puntata numero quindici di Domenica in, prevista per domenica Santo Stefano a partire come sempre dalle ore 14 con Mara Venier su Rai1.