Un talent di cover delle band per Carlo Conti nella primavera di Rai1

Aria di novità per la prossima primavera 2022 per Carlo Conti su Rai1. Il gruppo di lavoro capitanato dal conduttore toscano sta lavorando per proporre al pubblico della prima rete della televisione pubblica un nuovo programma da posizionare nella prossima primavera. Stando alle indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere non sarebbe prevista una nuova serie di Top 10, il programma che ben figurato durante le ultime stagioni televisive e che era incentrato sulle classifiche.

Non ci sarà ancora, almeno per ora, secondo le intenzioni di Rai1 e di Carlo Conti una nuova edizione dei Migliori anni, che da tanto tempo ormai manca dai nostri teleschermi, così come della Corrida, che fu stoppata a suo tempo per colpa del lockdown che colpì tutte le produzioni televisive dell’epoca causa Covid 19.

Ebbene, niente di tutto questo, il gruppo di lavoro di Carlo Conti sta appunto lavorando ad un nuovo progetto che verrà realizzato insieme alla divisione intrattenimento della società di produzione Palomar, celebre per essere la società che realizza la fortunatissima serie del Commissario Montalbano. Con detta società infatti si sta lavorando ad un talent incentrato sulla realizzazione di cover di band musicali, italiane ed internazionali.

Potremo quindi vedere in gara, per esempio, un gruppo di persone che rifaranno durante questo programma dei pezzi dei Pooh e che si metteranno in gara con altre che faranno i brani più celebri del Beatles e così via. Non per forza imitazioni tout-court come avviene a Tale e quale, ma semplicemente una loro versione, certamente senza tradire quella originale, dei pezzi più celebri di alcune delle band più note del panorama musicale internazionale.

Il tutto in una gara che verrebbe giudicata dall’immancabile giuria. Tutto questo è al momento allo studio e la messa in onda di questa nuova produzione dovrebbe avvenire nella prossima primavera su Rai1. Nel frattempo a gennaio l’appuntamento con Carlo Conti è nei sabati sera con Tali e quali.