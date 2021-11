Tali e Quali: quando andrà in onda, puntate, concorrenti, giuria

Tali e Quali è il varietà/talent show di Rai 1, dedicato alle imitazioni di cantanti famosi, spin-off di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti.

Lo spin-off è stato già testato nel 2019, con una puntata unica andata in onda il 22 novembre.

La seconda edizione del programma andrà in onda a gennaio 2022.

La regia è affidata a Maurizio Pagnussat mentre il direttore d’orchestra e arrangiatore è il maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tali e Quali: quando andrà in onda

La seconda edizione dello show condotto da Carlo Conti andrà in onda a partire da sabato 8 gennaio 2022, ogni sabato sera, per un totale di quattro settimane, come confermato dal conduttore durante la puntata di Tale e quale show – Il torneo, andata in onda venerdì 19 novembre 2021. Presumibilmente, il programma si scontrerà con la nuova edizione di C’è posta per te, in onda su Canale 5, condotto da Maria De Filippi.

Il programma andrà in onda su Rai 1, in prima serata, e sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay, dove sarà possibile recuperarlo anche dopo la messa in onda.

Tali e Quali: anticipazioni puntate

La prima edizione del programma sarà composta da quattro puntate.

Tali e Quali: concorrenti

I concorrenti del programma sono persone comuni, imitatori non professionisti e persone, in generale, che non fanno parte del mondo dello spettacolo.

Gli aspiranti imitatori verranno scelti tra quelli che, durante l’edizione di quest’anno, hanno inviato i video amatoriali delle loro imitazioni alla redazione del programma, video che sono stati mostrati in uno spazio chiamato Tale e Quale Pop.

Durante la puntata di Tale e Quale Show – Il Torneo, Carlo Conti ha lanciato un filmato, affermando che, probabilmente, alcuni dei volti presenti nella clip prenderanno parte allo spin-off.

Tali e Quali: giuria

La giuria dovrebbe essere la stessa che ha preso parte all’ultima edizione di Tale e Quale Show e, quindi, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.