Tali e quali prima puntata sabato su Rai1, ecco quarto giudice e ospiti

Dunque sabato si torna a fare sul serio. Sabato sera 8 gennaio 2022 in prima serata sulle reti ammiraglie della televisione generalista italiana si torna a proporre al pubblico televisivo due prodotti di intrattenimento, seppur molto diversi fra di loro. Su Canale 5 è il momento, come accade ad ogni inizio d’anno, con il blockbuster della rete ammiraglia di casa Mediaset C’è posta per te diretto e condotto da Maria De Filippi giunto ormai nientepopodimeno che alla sua venticinquesima edizione. Un carro armato che vince sempre la gara degli ascolti con i propri competitor a cui sabato sera se ne aggiungerà uno nuovo. Su Rai1 è infatti prevista la partenza della prima serie (dopo la puntata unica del 2019 che ottenne ottimi indici di ascolto) di Tali e quali, ovvero lo spin off di Tale e quale show che lo scorso autunno ha avuto una nuova primavera con ascolti in crescita grazie anche all’ingresso in giuria del buon Cristiano Malgioglio.

E a proposito di giuria confermati a fianco del cantautore e paroliere siciliano Giorgio Panariello con l’insostituibile Loretta Goggi. Saranno quattro le puntate di questa prima serie di Tali e quali posizionate tutte nel sabato sera di gennaio di Rai1 a cui seguirà come noto il Festival di Sanremo di Amadeus. La prima puntata, in particolare, quella che andrà in onda sabato 8 gennaio subito dopo i Soliti ignoti vedrà come quarto giudice il comico napoletano Biagio Izzo, non solo, ospiti del programma, creando così un segno di continuità con l’edizione autunnale di Tale e quale show, saranno i gemelli di Guidonia, che come noto hanno vinto la serie 2021 di Tale e quale show.

Appuntamento dunque per la prima delle quattro puntate di Tali e quali con Carlo Conti, la sua giuria e con Biagio Izzo e i gemelli di Guidonia, insieme ovviamente ai concorrenti che animeranno il programma, per sabato 8 gennaio, subito dopo il gioco a premi condotto da Amadeus i Soliti ignoti, naturalmente su Rai1.