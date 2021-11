A vincere l’undicesima edizione di Tale e quale show sono i Gemelli Di Guidonia. Dopo sette puntate i tre fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino si laureano campioni del talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti, superando la concorrenza di Francesca Alotta e Deborah Johnson.

Il trio prima della puntata finale aveva già vinto altre tre puntate: il successo al debutto è legato all’imitazione del trio Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti con Mille, mentre la settimana successiva la vittoria arriva grazie ai Bee Gees. Il quinto appuntamento invece li ha visti interpretare con successo i New Trolls; questa sera poi i tre hanno vinto la puntata con l’imitazione dei The Beatles.

La classifica totale a inizio puntata dava già i Gemelli Di Guidonia in testa con 396 punti, seguiti da Francesca Alotta a 380 e Dennis Fantina a 379 punti. Distanze piuttosto ravvicinate, che non sono state però stravolte dalla classifica di questa puntata che ha ordinato in questo modo gli undici partecipanti:

Gemelli Di Guidonia Deborah Johnson Francesca Alotta Pierpaolo Pretelli Ciro Priello Simone Montedoro Stefania Orlando Federica Nargi Biagio Izzo Alba Parietti Dennis Fantina

Fantina, risultato fortemente penalizzato dalla performance di questa sera, in cui ha vestito i panni di Andrea Bocelli, è uscito dai giochi, lasciando la sfida aperta fra i primi classificati di quest’ultima puntata. I cinque punti aggiuntivi per il percorso sono stati dati rispettivamente da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello a i Gemelli Di Guidonia, Ciro Priello e Simone Montedoro; i coach, a nome di Pinuccio Pirazzoli, li hanno assegnati a Ciro Priello.

Da questi ultimi punteggi è stata delineata la classifica finale, che ha incoronato vincitori i Gemelli Di Guidonia. Fanalino di coda Biagio Izzo, a cui è stato tributato comunque un grande applauso, mentre i primi sette classificati (tre donne, tre uomini e un gruppo) parteciperanno al Torneo di venerdì 19 novembre.

Ecco la classifica finale: