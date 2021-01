Questa sera, venerdì 29 gennaio 2021, alle ore 21.25 su Rai1 in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, inizia la seconda edizione de Il cantante mascherato. Alla guida del talent game show, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, ci sarà Milly Carlucci. In giuria i confermati Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti le new entry Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo.

Il Cantante mascherato 2: le maschere

In gara nove nuove maschere: il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, il Baby alieno e l’Orsetto. Sotto di esse si celano altrettanti personaggi famosi, la cui reale identità è completamente nascosta dagli sfarzosi costumi che indossano.

Il Cantante mascherato 2: meccanismo

I cinque giudici, insieme al pubblico a casa tramite il voto social (sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter), dovranno giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara. E, contestualmente, via al tentativo di capire chi si nasconde sotto le maschere, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione.

Al termine di ogni puntata, dopo le esibizioni, chi ottiene il punteggio più basso viene eliminato dalla gara e deve togliere la maschera, svelando così a tutti chi si cela realmente sotto il costume.

Quest’anno nel cast è prevista anche la presenza di un pool investigativo composto da 30 detective, presenti in platea, veri e propri investigatori che avranno un ruolo sempre più centrale nel corso delle puntate. Anche loro dovranno cercare di indovinare l’identità dei concorrenti e, ascoltando le loro performance canore, faranno supposizioni e ipotesi, cercando di cogliere ogni indizio utile, avendo il privilegio di poter vedere la maschera dal vivo e a pochi metri di distanza.

Il format

Il Cantante Mascherato, il cui titolo internazionale è The Masked Singer, è tratto un format sudcoreano The King of Mask Singer (creato da MBC Korea) ed è venduto in tutto il mondo. Cinque le puntate previste. Le coreografie de Il Cantante Mascherato anche in questa seconda edizione sono affidate a Raimondo Todaro di Ballando con le stelle.

Il programma è firmato da Milly Carlucci, Giancarlo De Andreis, Luca Alcini (che ne è anche il regista), Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini, Simone Troschel. Collaborazione Di Paola Di Pietro.