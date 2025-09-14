Patrick e Angelica, chi sono e cosa fanno i figli di Milly Carlucci

Milly Carlucci è sposata con Angelo Donati da quarant’anni, la coppia ha avuto due figli Angelica e Patick che, nonostante la giovane età, hanno già alle spalle una carriera ricca di successi. La conduttrice, sebbene sia molto riservata per ciò che attiene la sua vita privata, capita che parli dei figli e del profondo legame che ha con loro.

Entrambi hanno seguito più le orme del padre che della madre, Angelo Donati, infatti, è un imprenditore di grande successo, fondatore di un’importante società immobiliare, che opera anche in Inghilterra e negli Stati Uniti. Patrick e Angelica, infatti, sono lontani dal mondo dello spettacolo e hanno preferito specializzarsi nei rispettivi settori e iniziare subito a lavorare, ottenendo strepitose soddisfazioni.

Chi sono i figli di Milly Carlucci, Angelica e Patrick Donati

In una vecchia intervista per il settimanale Oggi Milly Carlucci raccontò che avrebbe sempre voluto un terzo figlio per allargare la sua già bellissima famiglia, ma il marito non sarebbe mai stato d’accordo. I due figli della conduttrice Rai sono entrambi due giovani di successo, la primogenita è Angelica e oggi ha 38 anni.

Nell’estate del 2024 è finita al centro del gossip per il matrimonio con il principe Fabio Borghese, con il quale ha vent’anni di differenza. Il matrimonio è stato organizzato in grande stile e Milly Carlucci era al settimo cielo per questo grande passo della figlia. Angelica Donati è una manager di grande successo, lavora nell’azienda di famiglia. Nata a Los Angeles, ha vissuto a Londra da quando aveva 15 anni ed è qui che ha studiato prima alla London School of Econimics e poi all’Università di Oxford. E’ la presidente di Ance Giovani ed è una donna di grande successo.

Il fratello, Patrick, ha studiato anche lui in Inghilterra ed è qui che si è laureato in Economia e Management. A differenza della sorella, lui è rimasto a lavorare in Inghilterra, in un’importante multinazionale. Dunque ha preferito discostarsi dall’azienda di famiglia e continuare a vivere nel paese in cui ha studiato da quando era giovane. Le foto di famiglia sui social sono molto rare, la Carlucci sul suo profilo personale condivide esclusivamente immagini legate al suo lavoro.

Ciò nonostante è noto come la conduttrice sia orgogliosa dei suoi due figli, nonostante vivano tutti distanti, si riuniscono spessissimo per trascorrere del tempo assieme. Tempo fa in un’intervista a Domenica IN la conduttrice di Ballando con le Stelle spiegò come non avrebbe potuto essere così tanto presente nella vita dei figli, se non fosse stato per i suoi genitori che l’hanno aiutata molto, quando lei era impegnata con il lavoro. “(…) Puoi affidare tuo figlio a una persona di fiducia, la tata, la babysitter, ma vuoi mettere l’occhio dei nonni che stanno lì come avvoltoi? (…)“.