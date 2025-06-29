Milly Carlucci, età, marito importante, studi, dove vive: tutto sulla conduttrice

Milly Carlucci è una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana, classe 1954, ha settant’anni che si porta davvero benissimo. L’amatissimo volto della Rai è già a lavoro per la prossima edizione di Ballando con le Stelle che si prepara a spegnere 20 candeline e pare che abbia già puntato diversi nomi “interessanti” come possibili concorrenti.

Dagli studi fatti al marito e i figli, tutto ciò che c’è da sapere sulla Carlucci. Come ha iniziato a lavorare in televisione e cosa ha studiato prima di iniziare la carriera nel mondo dello spettacolo, le curiosità che riguardano la famosa conduttrice.

Milly Carlucci, tutto ciò che si deve sapere su di lei

Milly Carlucci, il cui vero nome è Camilla Patrizia, quando ha finito la scuola ha deciso di iscriversi alla Facoltà di Architettura di Roma, non ha mai conseguito la laurea perché ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo. La scelta di iscriversi all’università pare sia dipesa dal fatto che i suoi genitori non fossero del tutto convinti del fatto che volesse intraprendere la carriera televisiva. Ma alla fine per il volto amato della Rai si sono aperte le porte della televisione e nel 1976 ha lavorato nel programma di Renzo Arbore Altra domenica.

Da quel momento la sua carriera è stata in ascesa e ha compreso anche una parentesi Fininvest, dove ha lavorato fino agli inizi degli anni Novanta, per poi tornare alla Rai. Ha lavorato al fianco di Fabrizio Frizzi per tantissimi anni, conducendo con lui sei edizioni consecutive di Scommettiamo che…?. Nel 2005 è iniziato Ballando con le Stelle, programma che – come sappiamo – conduce tutt’oggi, registrando sempre ascolti record, a tal punto che il talent show di Rai 1 è considerato uno dei cavalli di battaglia della Rai.

Milly Carlucci è sposata con Angelo Donati, ingegnere e imprenditore di successo, che ha conosciuto a Roma. Si sono sposati nel 1985 e hanno due figli Angelica e Patrick. La coppia, nonostante la notorietà della conduttrice, è riuscita a tenere lontano dai riflettori la sua vita privata, preservando così la relazione. Negli non sono mancati pettegolezzi che ciclicamente hanno parlato di presunte crisi e vicine rotture, cose che però non sono mai accadute, tant’è che la Carlucci e il marito sono ancora felicemente sposati. Vivono a Roma in una casa bellissima, dallo stile elegante e chic.

La Carlucci è legatissima alla sua famiglia, i figli hanno studiato fin dalla loro adolescenza, specializzandosi entrambi all’estero. Oggi Angelica lavora nell’azienda del padre e Patrick per una importante multinazionale, entrambi dunque, proprio come la madre e il padre, hanno due carriere di grandi successi. La conduttrice Rai presto tornerà in tv con la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, un appuntamento speciale per il quale già sarebbe a lavoro, iniziando i suoi famosi “corteggiamenti” nei confronti di volti noti che vorrebbe nel programma.