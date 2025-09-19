Gerry Scotti e Stefano de Martino, interviene Milly Carlucci: le parole della conduttrice di Ballando

Da quando Affari Tuoi è tornato in onda su Rai 1 ed è stato superato nella “battaglia per gli ascolti” da La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti su Canale Cinque, non si fa altro che parlare della presunta perdita del primato da parte della Rai e di Stefano De Martino, che è al timone del game show. Adesso sulla questione ha deciso di intervenire Milly Carlucci, che ha voluto dire la sua.

La conduttrice di Ballando con le Stelle ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui ha parlato di Stefano De Martino, Gerry Scotti e il futuro di Affari Tuoi. Sono giorni che l’argomento è al centro dell’attenzione, con continui aggiornamenti rispetto agli ascolti che i due programmi registrano e ora la conduttrice di Ballando con le Stelle ha spiegato come la pensa.

Cosa ha detto Milly Carlucci su Gerry Scotti e Stefano De Martino

E’ ormai noto che La Ruota della Fortuna ha superato Affari Tuoi nella “guerra per gli ascolti”, Canale Cinque è così riuscita a conquistare uno spazio importante nell’access prime time, in cui negli ultimi tempi stava vacillando. Se il programma di Gerry Scotti sta conquistando ogni giorni più ascolti, quello di Stefano De Martino li starebbe perdendo. Per Milly Carlucci, però, la partita è ancora aperta.

In un’intervista a La Stampa, la conduttrice di Ballando con le Stelle che sabato 27 settembre tornerà in onda, ha spiegato che sarebbe troppo presto per dire chi sia il vero vincitore: “(…) È presto per darlo sconfitto: Affari Tuoi va in onda per 9 mesi, la partita è lunga e sono certa che Stefano farà bene. Diamogli tempo”. Sebbene la Carlucci non abbia tutti i torti, la stagione televisiva effettivamente è appena iniziata, è un dato di fatto che La Ruota della Fortuna stia sbancando con gli ascolti e sia stata in grado di conquistare il pubblico.

Il motivo? Uno studio moderno e luminoso, il coinvolgimento del pubblico da casa nelle sfide dei vari concorrenti e sistemi completamente digitalizzati, sarebbero gli ingredienti che avrebbero catturato gran parte dei telespettatori. Il format di Affari Tuoi, invece, sarebbe più legato alla fortuna e al fato e il pubblico da casa può solo attendere l’esito delle varie scelte dei protagonisti. Proprio per questo si era detto che alla Rai stavano pensando di apportare alcune modifiche allo studio.

Ad ogni modo la posizione di Milly Carlucci non sarebbe di parte, sebbene sia una conduttrice Rai, il successo del suo programma non è legato a quello di Affari Tuoi, andando in onda di sabato non ha voluto sfruttare l’effetto traino del game show. Per cui quello che ha detto sarebbe frutto di un suo pensiero, la conduttrice è certa che ci sia tempo e sa che De Martino farà senza ombra di dubbio un ottimo lavoro.