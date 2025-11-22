Milly Carlucci e Maria De Filippi: la rivalità, il pranzo segreto insieme, la guerra degli ascolti. Parla la conduttrice di Ballando

Il volto Rai ha voluto chiarire una volta e per tutte cosa c’è davvero tra lei e la conduttrice Mediaset, qual è il loro rapporto

Milly Carlucci ha parlato della prima volta della presunta rivalità che ci sarebbe tra lei e Maria De Filippi. Le due conduttrici – una volto Rai, l’altra Mediaset – ogni sabato sera sono impegnate con i rispettivi programmi, Ballando con le Stelle e Tu si que vales?, che di fatto sono concorrenti nella famosa “battaglia per gli ascolti”. Ebbene negli anni questa contrapposizione ha fatto ipotizzare che tra le due donne potesse esserci una antipatia.

Sulla vicenda è voluta intervenire la Carlucci, che ha parlato di un pranzo segreto con la conduttrice di Uomini e Donne, rivelando un retroscena che fino a questo momento nessuno conosceva.

Cosa è accaduto tra Maria De Filippi e Milly Carlucci

Milly Carlucci in una lunga intervista al settimanale Gente ha parlato del rapporto che ha con Maria De Filippi, chiarendo come tra di loro non ci sia alcuna competizione. La conduttrice Rai ha spiegato che lei e la collega conducono due programmi su due reti differenti, che si sfidano anche per le capacità attrattive dei loro show nei confronti delle aziende che devono investire in pubblicità.

Poi ha raccontato che lei e la De Filippi sono anche andate a pranzo assieme: “(…) Nessuno sa che siamo anche uscite a pranzo assieme (…). Tra Maria De Filippi e me c’è il riconoscimento professionale reciproco del grande lavoro che facciamo. E questo porta a una sincera stima“. Milly Carlucci ha poi spiegato che non vive il programma come “una corsa podalica”, se così fosse vorrebbe dire – come lei ha chiarito – che avrebbe “sbagliato tutto”.

Dunque, a sentir parlare Milly Carlucci tra lei e Maria De Filippi non solo non c’è alcuna rivalità, ma hanno anche pranzato assieme serenamente, probabilmente come due colleghe che discutono del loro lavoro, anche se cosa si siano realmente dette non è noto. Nella stessa intervista la conduttrice di Ballando con le Stelle ha parlato anche delle voci che vorrebbero Selvaggia Lucarelli a Mediaset, voci che si susseguono da tempo. La stessa blogger in una conferenza stampa del talent show aveva raccontato di essere stata contattata per fare l’opinionista all’Isola dei Famosi, cosa sfumata per una questione legata ai tempi.

La Carlucci ha smentito l’ipotesi di un passaggio a Mediaset della Lucarelli, raccontando come lei e tutti gli altri giurati l’abbiano sempre difesa. Ha poi lasciato intendere che se la Lucarelli dovesse andare a Mediaset ci rimarrebbe male, al momento comunque la blogger non le avrebbe detto nulla a riguardo. La conduttrice di Ballando ha poi parlato di tutta la sua squadra, chiarendo che non ha alcuna intenzione di cambiarla, che sono tutti amici e si supportano nei momenti difficili. Raccontando – ad esempio – come siano stati tutti vicini a Mariotto nel suo periodo difficile, sostenendolo.