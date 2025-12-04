L’emozione di Maria De Filippi nel ricordo dei genitori: le dichiarazioni intime della conduttrice

Nell’ultima puntata di Belve il pubblico ha avuto modo di conoscere una versione decisamente più intima della signora degli ascolti di Mediaset. Una Maria De Filippi privata, capace di emozionarsi e regalare emozioni nel lasciarsi andare al commosso ricordo dei genitori. Il suo è stato un discorso breve ma, forse proprio per questo, carico di intensità.

La nota conduttrice, ospite speciale nel salotto di Francesca Fagnani, si è confidata rivelando un lato molto personale e inedito di sé. Nella puntata di martedì 2 dicembre il volto noto di Mediaset ha dovuto gestire emozioni complesse. E lo ha fatto a suo modo: con il suo stile sobrio e diretto, discreto e insieme profondamente empatico.

Maria De Filippi: l’emozionante ricordo dei genitori a Belve

Chiusura in bellezza per l’ultima puntata stagionale di Belve. Dal suo sgabello, la padrona di casa Francesca Fagnani ha provato a fare emergere un lato nuovo della storica conduttrice e autrice di Mediaset, nota per la sua discrezione. Maria De Filippi ha sempre lasciato parlare i suoi programmi per sé.

E anche quando si è concessa alla stampa, ha sempre preferito far emergere la propria vita professionale anziché quella privata. Maria De Filippi si è accomodata nello studio di Belve per sottoporsi alle domande che la giornalista Rai è solita riservare ai suoi ospiti rispondendo con sicurezza alla fatidica domanda «Che belva si sente?».

«Mi sento Maria De Filippi», ha risposto la nota presentatrice. Sono state inevitabili poi commozione e lacrime nel parlare delle tre persone che, potendo, vorrebbe riportare in vita anche solo per due minuti: i suoi genitori e il marito, Maurizio Costanzo. «Porterei mio padre… … cavolo che fatica». Qui la voce si è rotta per l’emozione.

«Gli direi che è andato via troppo presto». Poi il pensiero per la mamma: «Porterei mia madre, a lei direi un sacco di cose: tipo che ripensando a tante cose che lei ha fatto e di cui io mi sono lamentata, con il senno di poi ne ho capito il perché. Ho capito tanti perché dei suoi comportamenti che prima pensavo fossero sbagliati».

Infine il ricordo per Maurizio Costanzo, il marito morto quasi due anni fa, il 24 febbraio 2023: «Qui faccio ancora più fatica di loro due sommati», afferma una Maria De Filippi visibilmente commossa. «Io penso di aver fatto sempre in modo che lui non soffrisse, parlo di dolore fisico. Però non so se all’ultimo momento ha sofferto, gli chiederei questo».

Francesca Fagnani ha voluto commentare così queste parole: «Con la sua presenza, sicuramente sarà stata una sofferenza di altro tipo, con l’amore accanto». L’intervista si si è chiusa con i ringraziamenti della conduttrice del programma di Rai 2 («Grazie, ha fatto un regalo immenso a me e a questo programma») e il sorriso di Maria De Filippi («Mi ha fatto davvero piacere») prima dell’abbraccio finale e del saluto al pubblico.