Canale 5, stravolto il pomeriggio: torna Maria e nuovi orari per le soap

Novità in vista per quanto riguarda la programmazione pomeridiana delle reti Mediaset – e in particolare Canale 5 – dal 22 al 28 settembre 2025. È previsto il ritorno in grande spolvero dei programmi più iconici condotti da Maria De Filippi. Cambieranno anche gli orari di una delle soap più amate in onda sulla rete ammiraglia.

Al sabato ci sarà anche spazio per la nuova edizione di Tu si que vales. Quest’anno ci sarà una new entry in giuria. Tra i giudici del talent basato sull’omonimo format spagnolo si siederà Paolo Bonolis. Il noto presentatore prenderà il posto di Gerry Scotti, impegnato in una nuova avventura con La ruota della fortuna (che sta andando oltre le più rosee aspettativa nella sfida a colpi di share con Affari tuoi).

Nuova programmazione per le reti Mediaset dal 22 al 28 settembre 2025.

Le novità nel palinsesto di Canale 5 tra il 22 e il 28 settembre 2025 riguardano l’appuntamento con La notte nel cuore. Nessun nuovo raddoppio nella fascia serale per la dizi con Ece Uslu. Non sono previsti raddoppi in prime time per la soap turca che ha conquistato gli spettatori di Mediaset che andrà in onda soltanto la domenica sera.

La notte nel cuore verrà trasmessa dalle 21:40 alle 24 circa della domenica sera, prima di lasciare il posto alla trasmissione Pressing. Al sabato sera invece troverà spazio Tu si que vales, nella nuova edizione che assiste dal debutto di Paolo Bonolis in giuria al posto di Gerry Scotti, già molto impegnato nelle registrazioni de La ruota della fortuna – che in access time sta raggiungendo ottimi risultati, con punte del 25% di share nella gara degli ascolti.

Il debutto stagionale di Tu si que vales è previsto per sabato 27 settembre. Lo show del sabato sera con Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sfiderà Ballando con le stelle, che quest’anno assisterà all’esordio nel cast di Barbara d’Urso. Per martedì 23 settembre invece è in programma il secondo appuntamento stagionale con Io Canto Family, il talent show che vede Michelle Hunziker alla conduzione.

Nel daytime feriale tornerà invece Uomini e donne: il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda da lunedì a venerdì alle 14:45. L’esordio stagionale è fissato a lunedì 22 settembre. Lo storico talk show dei sentimenti verrà trasmesso tra le 14:45 e le 16:10 circa. Successivamente il programma – che anche quest’anno vedrà al loro posto Gianni Sperti e Tina Cipollari – andrà in replica su La5 e nella terza serata di Canale 5.

Le prime anticipazioni dei nuovi appuntamenti con Uomini e donne annunciano il ritorno in studio di Gemma Galgani. A oltre dieci anni dal suo approdo in trasmissione, la dama torinese tornerà nuovamente a cercare il suo principe azzurro e avrà la possibilità di conoscere nuovi cavalieri. Per quanto riguarda il trono classico assisteremo invece al debutto di Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island scelto adesso come tronista di U&D.