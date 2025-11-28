Maria De Filippi e il suo hobby segreto mai rivelato prima

Di Maria De Filippi tutti conoscono la grande dedizione al lavoro, la sua professionalità e il fatto che sia una stacanovista oltre che perfezionista. Meno si conosce il suo privato, queen Mary infatti è riservatissima, ma capita che decida di svelare aneddoti sulla sua vita privata e, in quel caso, hanno “tutti le orecchie puntate” per ascoltare che ha da dire e scoprire qualcosa in più su di lei.

Stiamo parlando di una delle conduttrici, se non la conduttrice, più seguite della televisione italiana, per cui è normale che ci sia una grande attenzione anche rispetto alla sua vita privata. Per questo la rivelazione che ha fatto a Belve, dove ormai è ospite fissa, ha sorpreso non poco, la De Filippi ha parlato del suo hobby preferito, dicendo di fatto cosa fa quando non è a lavoro.

Qual è l’hobby di Maria De Filippi, il suo racconto

Maria De Filippi a Francesca Fagnani ha raccontato di essere una grande giocatrice di burraco online, spiegando che capita anche che giochi per due ore consecutive: “Sono capace di giocare anche per due ore di fila, soprattutto la notte“, queste le sue parole durante l’ultima puntata di Belve.

La conduttrice di Uomini e Donne ha anche confessato che utilizza un nickname, Cattivik. Ha spiegato che è un soprannome che le era stato dato in ufficio, dopo che ha sorpreso una persona che lavora con lei da molto tempo a guardare immagini di Brad Pitt. Ma il racconto di Maria De Filippi sul suo passatempo che fino a questo momento era sconosciuto, non è finito qui. Ha spiegato anche altri dettagli, che tra l’altro potrebbero farla riconoscere da qualche altro giocatore, visto che fino a questo momento aveva contato sull’anonimato totale. Ha detto di giocare finché non le “cascano gli occhi”.

Lei e Francesca Fagnani sono entrate con il tablet della De Filippi in un tavolo virtuale contro una persona sconosciuto. La padrona di casa l’ha invitata a insultare il giocatore, così la conduttrice ha scritto: “Guarda che sono molto brava“. Il giocatore ha risposto: “E mo vediamo il fenomeno“. Il botta e risposta è continuato finché non ha scritto: “Sono Maria De Filippi“. Così l’utente ha risposto: “E io sono il papa”. Una scenetta che ha fatto sorridere non poco il pubblico.

La famosa conduttrice non è l’unico personaggio famoso a essere tanto appassionato di burraco, lo sono anche Alessia Marcuzzi, Raoul Bova, Laura Pausini, Katia Ricciarelli ed Elena Santarelli. Una passione di cui anche loro hanno parlato spesso e adesso anche la De Filippi ha voluto svelare al pubblico cosa le diverte fare quando non è a lavoro. Un modo che probabilmente aiuta anche a rilassarsi dopo una lunga e intensa giornata di lavoro.