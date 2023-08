Conferme, prolungamenti e nuove date: nei giorni scorsi Mediaset, tramite Publitalia ’80 (la propria concessionaria pubblicitaria), ha comunicato le prime date relative alla partenza della stagione tv 2023-2024 sulle proprie reti, con particolare riferimento a Canale 5 ed a Rete 4.

I palinsesti di questi due canali, d’altra parte, offrono per questo autunno alcuni debutti molto attesi fin dal loro annuncio. Parliamo di Myrta Merlino e Bianca Berlinguer: la prima alle prese con la conduzione del nuovo Pomeriggio 5, la seconda con una produzione in prima serata, sempre il martedì sera.

Ma non solo: sono state annunciate anche la data di uno spettacolo musicale, quella di partenza di una fiction e di prolungamento di una serie già in onda in queste settimane estive. Inoltre, è stato svelato quando prenderanno il via alcuni dei programmi informativi di prime time di Rete 4.

Quando iniziano Pomeriggio 5, Caduta Libera e Maria Corleone?

Cominciamo da Canale 5, la cui stagione autunnale-invernale prenderà il via lunedì 4 settembre con Pomeriggio 5. Un ritorno molto atteso, visto che alla guida ci sarà Myrta Merlino al posto di Barbara D’Urso. Sempre dal 4 settembre, inoltre, torna Caduta Libera con le nuove puntate.

Nella stessa settimana, la musica sarà protagonista in prima serata: venerdì 8 settembre è previsto infatti il concerto di Max Pezzali, mentre il 9 settembre sarà riproposto 070, lo spettacolo di Renato Zero già andato in onda nel 2022.

Guardando alla settimana successiva, si conferma per lunedì 11 settembre la partenza del Grande Fratello (nella sua nuova versione, più classica ed orientata alle storie della gente comune), mentre mercoledì 13 settembre parte la stagione della fiction con Maria Corleone, nuova produzione della Taodue.

Da segnalare, inoltre, che è stata annullata la messa in onda della soap opera turca Terra Amara in prima serata, prevista da domenica 10 settembre. Al suo posto proseguirà la messa in onda de La Ragazza e l’Ufficiale, che già da questa settimana si è spostato dal venerdì alla domenica (e recuperabile su Mediaset Infinity). La serie andrà in onda fino al 17 settembre. Da domenica 24 settembre, invece, partono gli speciali in prima serata di Caduta Libera, per quattro settimane.

Confermate, inoltre, le date di partenza di Ciao Darwin (venerdì 15 settembre), di Tu Sì Que Vales (sabato 16 settembre) e di Striscia la Notizia (lunedì 25 settembre). Amici dovrebbe tornare in onda il 17 settembre, mentre Uomini e Donne l’11 settembre (quest’ultima data in attesa di conferma).

Quando iniziano Quarta Repubblica, Fuori dal Coro e Dritto e Rovescio?

Passando a Rete 4, anche in questo caso la stagione comincia la prima settimana di settembre. Se Zona Bianca non è praticamente andato in ferie e nella prima parte del mese andrà in onda la domenica (il 3 e 10 settembre), da lunedì 4 settembre partirà la nuova stagione di Stasera Italia: Nicola Porro ne sarà il conduttore dal lunedì al venerdì, mentre nel fine settimana toccherà ad Augusto Minzolini guidare il programma dell’access prime time.

Sempre il 4 settembre via alla nuova edizione di Quarta Repubblica; il 6 settembre torna Fuori dal Coro; il 7 settembre toccherà a Dritto e Rovescio (che, dal 17 settembre, sarà proposto con un doppio appuntamento alla domenica).

E Bianca Berlinguer? Il suo debutto su Mediaset è sicuramente uno dei più attesi della stagione: sebbene per ora non ci siano ancora indizio sul titolo del suo nuovo programma (così come notato nel promo in onda in questi giorni), la data c’è già, ovvero martedì 5 settembre.