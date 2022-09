Fuori dal coro 2022/2023: oggi, puntate, contatti, ospiti

Fuori dal coro è il programma condotto da Mario Giordano prodotto da Videonews e in onda su Rete 4 ogni martedì in prima serata. Con l’edizione 2022/2023 è giunto alla sua quinta edizione. E’ in onda dal 2018, prima come appuntamento quotidiano nel preserale e poi settimanale, in prime time.

Di cosa si parla a Fuori dal coro?

Il programma centra il suo focus sulle questioni riguardanti le vicissitudini politiche, i movimenti d’economia e notizie di cronaca, in particolare denunce da parte di gente comune che espone il suo disagio. Oltre il dibattito in studio con ospiti o esperti, Fuori dal coro si aiuta di servizi e talvolta di gag e coreografie con dei collaboratori.

Spesso gli argomenti sono accompagnati in studio da dei cartonati di personaggi pubblici o politici a fare da scenografia.

Puntate Fuori dal coro 2022 2023

Puntata 6 settembre 2022

L’analisi sui ritardi del Governo nell’affrontare la crisi energetica e un reportage su quanto la gestione dei beni sequestrati agli oligarchi russi pesi sulle casse dello Stato.

Approfondimento sulla sanità in Italia, tra le polemiche attorno alle cure per il Covid-19 e il mancato reintegro dei medici non vaccinati con molti ospedali che lottano contro la carenza di personale.

Un’inchiesta sul traffico di organi gestito da diverse organizzazioni criminali in Italia a danno dei migranti.

Nuovi casi di occupazioni abusive di case.

Quando inizia Fuori dal coro di Mario Giordano?

Il programma è cominciato martedì 30 agosto 2022 con la quinta edizione e sarà in onda tutti i martedì sera in prima serata su Rete 4.

Dove posso vedere Fuori dal coro?

La trasmissione è possibile guardarla su Rete 4 sul digitale terrestre in HD, su Tivusat o bouquet Sky al canale 104. In live streaming sul sito Mediaset Infinity recandosi nella sezione delle dirette a questo link anche con la funzione Restart.

Come inviare mail a Fuori dal coro?

Per contattare il programma si può scrivere all’indirizzo fuoridalcoro@mediaset.it per qualsiasi richiesta o segnalazione. Oltre la mail sono attive le pagine social del programma e cioè Facebook, Twitter e Instagram

Come rivedere la puntata di Fuori dal coro?

Attraverso il sito o l’app Mediaset Infinity. Il programma infatti ha una pagina apposita dedicata, all’interno si possono trovare tutte le puntate delle scorse edizioni e l’ultima andata in onda disponibile qualche minuto dopo la messa in onda. Nella stessa pagina sono visibili i servizi trasmessi e le interviste svolte nell’arco delle trasmissioni.