Dritto e rovescio è la trasmissione di approfondimento giornalistico di prima serata trasmesso su Rete 4. Con la stagione 2022-2023 giunge alla sua quinta edizione, è prodotto da Videonews ed è condotto da Paolo Del Debbio sin dalla sua prima edizione, trasmessa nel marzo 2019.

Di cosa si parla a Dritto e Rovescio?

Il conduttore analizza i principali temi d’attualità politico-economica del Paese, con l’ausilio di servizi e reportage esclusivi. Ad aiutarlo nello svolgimento del dibattito in studio giornalisti, politici, esperti. Dritto e Rovescio racconta le storie delle persone comuni dando spunti per parlare di problemi di carattere sociale. Oltre gli interventi da studio, collegamenti e contributi filmati per completare il quadro sui temi affrontati.

Quando c’è Dritto e Rovescio?

Il programma va in onda su Rete 4 tutti i giovedì alle ore 21:20 a partire dal 25 agosto 2022 in diretta dallo Studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese (Milano)

Quand’è l’ultima puntata di Dritto e Rovescio?

Il trentanovesimo e ultimo appuntamento con la trasmissione di Paolo del Debbio risale allo scorso 23 giugno 2022, puntata conclusiva della quarta edizione.

I temi della puntata sono stati: gli ultimi avvenimenti della politica dopo la scissione all’interno del Movimento 5 stelle lanciata da Luigi Di Maio. É stato fatto un focus sull’effettiva utilità del reddito di cittadinanza, al centro del dibattito politico e pubblico. Successivamente è stato realizzato un approfondimento sul dilagare della violenza tra i giovani, con il conseguente aumento del numero di baby gang in tutta Italia. Si è parlato dei diritti della comunità LGBTQ+ nel nostro Paese con attenzione al caso di cronaca che ha riguardato la tragica morte di Cloe Bianco, una donna trans il cui corpo carbonizzato è stato trovato in un furgone bruciato dalle fiamme nel bellunese.

Anticipazioni puntate ospiti Dritto e Rovescio

Dritto e Rovescio puntata ospiti 25 agosto 2022

Del Debbio intervista il leader della Lega Matteo Salvini per analizzare i temi della campagna elettorale, ad un mese dalle elezioni.

Temi della puntata: il boom dei rincari, dal costo dell’energia e quello dei beni di prima necessità.

Analisi sul reddito di cittadinanza che, allo stato dei fatti, sembra essere vicino alla cancellazione.

Approfondimento sulle recenti minacce e violenze a opera di ragazzi appartenenti ad alcune baby gang

Tra gli altri ospiti: Licia Ronzulli, Paola De Micheli, Carla Ruocco, Luigi De Magistris, Elisabetta Gardini e Diana De Marchi.

Come comunicare con Dritto e Rovescio?

I contatti di Dritto e Rovescio, i canali social attivi: su Facebook, Twitter, anche interagendo con l’hashtag #drittoerovescio oppure tramite l’account Instagram.