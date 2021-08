Dritto e rovescio: ospiti, contatti, inviati e anticipazioni

Dritto e rovescio 2021-2022 è la quarta edizione del programma d’approfondimento giornalistico di Rete 4 prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. In ogni puntata, in onda giovedì alle 21.20 in diretta dallo Studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese il conduttore analizza i principali temi d’attualità politico-economica del Paese, con l’ausilio di servizi e reportage esclusivi, in compagnia di giornalisti, politici e persone comuni, in studio o in collegamento.

Dritto e rovescio ospiti

Tra gli ospiti ricorrenti del programma di Paolo Del Debbio ci sono numerosi politici quali: Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Licia Ronzulli, Daniela Santanché, Andrea Romano, Gianfranco Librandi, Gennaro Migliore, Giovanni Donzelli, Maurizio Gasparri, Giuliano Granato, Silvia Sardone, Nicola Molteni, Alessandra Moretti, Massimiliano Salini, Gianluigi Paragone, Stefano Fassina, Alessia Morani, Davide Faraone e Alessia Rotta.

A loro si aggiungono alcuni giornalisti, come Giuseppe Cruciani, Maurizio Belpietro, Gaetano Pedullà, Stefano Borgonovo e Pietro Senaldi, i volti di rete Mario Giordano, Gianluigi Nuzzi e Nicola Porro, il massmediologo Klaus Davi e l’attivista e personaggio tv Vladimir Luxuria. E’ probabile che torni ancora una volta anche Mauro Corona per commentare i fatti della settimana.

Dritto e rovescio: puntate anticipazioni

In questo spazio tutte le settimane puoi trovare le anticipazioni sui temi che Paolo Del Debbio tratterà in puntata e i principali ospiti che saranno presenti in studio e/o in collegamento. La prima puntata va in onda il 9 settembre 2021. L’ultima dovrebbe essere trasmessa a fine giugno 2022.

Dritto e rovescio inviati

Data la centralità che il programma riserva ai collegamenti in esterna, anche quest’anno la trasmissione si avvale di un nutrito numero di inviati. Tra questi: Flaviana Scisci, Gianmaria Pica, Federico Gatti, Davide Giuliani, Sarah Scorpati, Stefano Ciardi, Lorenzo Caroselli, Dominella Trunfio, Valerio Toma, Giorgio Sturlese Tosi, Giulia Pezzolesi, Valentina Maltagliati, Martina Renzopaoli, Adriano Palazzolo, Giulia Guerri, Angelo Macchiavello.

Dritto e rovescio contatti

Se vuoi contattare la redazione del programma per partecipare, segnalare qualche disagio o semplicemente per commentare quello che hai visto, puoi utilizzare i canali social mandando un messaggio su Facebook, Twitter o Instagram.

Dritto e rovescio diretta streaming

Per vedere in diretta la puntata di Dritto e rovescio, o semplicemente per recuperare quella che hai perso o un servizio che ti ha particolarmente interessato, non devi fare altro che collegarti al sito di Mediaset Infinity.