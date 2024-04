Dritto e Rovescio, Baby Touchè lascia lo studio due volte. Del Debbio: “Mi scuso di questo errore” (video)

Stasera, nell’ultimo segmento di ‘Dritto e Rovescio‘, è stato dedicato ampio spazio a Baby Touchè, trapper che, negli ultimi anni, si è fatto notare non solo per i testi delle sue canzoni ma anche per qualche problema con la legge. Senza entrare nel dettaglio delle sue vicende giudiziarie che coinvolgerebbero il giovane cantautore, riportiamo fedelmente, quello che è accaduto in trasmissione.

Baby Touchè ha lasciato lo studio del talk show, condotto da Paolo Del Debbio, per ben due volte. Nel primo caso, il rapper si è scagliato contro Dj Ringo accostandolo a Totò Tina. Il padrone di casa è subito intervenuto per difendere l’ospite (Qui, il video dal minuto 00:14:00)

Del Debbio: “A me non metti paura. Chiedigli scusa, se no te ne vai. Gli hai detto Totò Rina?”

Baby Touchè: “Zio, non farmi questa scenata perché non ho bisogno di questo”

Di fronte all’aut aut, il ragazzo abbandona la propria poltrona: “Buona giornata, grazie a tutti e grazie per il tempo”

Del Debbio: “Non è che uno può venire a Dritto e Rovescio e può dire e fare quello che vuole. Totò Rina lo dice a suo fratello o a suo padre. A me non dispiace”

Osservando attentamente quello che accade nei corridoi degli studi di Cologno Monzese, al momento dell’uscita di Baby Touchè, si scorge, fuori dalla finestra, la luce del giorno. L’orologio, in studio, invece, segna le 17:29. Blocco registrato nel pomeriggio?

Una volta placati gli animi (si fa per dire), Baby Touchè rientra in studio ma la ‘tregua’ dura poco.

Il trapper Baby Touché lascia di nuovo lo studio#Drittoerovescio pic.twitter.com/OrngtPHoDo — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) April 4, 2024

Baby Touchè: “Nessuno mi ha rispettato da quando qui ho messo piede. Io sono fin troppo rispettoso”.

Di fronte al rifiuto di ritornare al proprio posto e di adottare un atteggiamento meno aggressivo nei confronti degli altri ospiti, il conduttore prende una decisione drastica: “Sedersi un caxx, andate fuori dai coxxioni. Fuori”

Poi, arrivano le scuse di Del Debbio (Qui, dal minuto 00:03:05): “Chiedo veramente scusa ai telespettatori. Abbiamo raggiunto un livello di una bassezza totale. Mi scuso di aver invitato personaggi di questo tipo. Con questa arroganza, questo modo di fare così becero, di chiamare zio un signore, Totò Rina. Me ne scuso di cuore. Mi scuso col pubblico di questo errore. Scusate”