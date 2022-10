Stasera, su Canale 5, appuntamento imperdibile per i fan di Renato Zero. 070: una grande festa, per celebrare, a due anni di distanza, il 70esimo compleanno e i 55 anni di carriera del cantautore. Mercoledì 26 ottobre e 2 novembre, in prima serata e in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity due serate evento, piene di emozioni come gli incredibili concerti sold out tenuti dal cantautore al Circo Massimo di Roma. L’occasione è un viaggio nell’universo di un artista unico e poliedrico, tra i più amati dal pubblico, che ha all’attivo ben oltre 50 milioni di dischi venduti.

Renato Zero, 070, mercoledì 25 ottobre 2022 su Canale 5, Anticipazioni e ospiti

Sul palco con Renato Zero una band di 7 musicisti, 8 coristi, 23 ballerini e un’orchestra sinfonica di 50 elementi. A raccontare il suo immenso successo, oltre alle sue indimenticabili canzoni, la presenza di alcuni ospiti speciali. Tra questi: Stefano Bollani, Alex Britti, Diodato, J-Ax, Jovanotti, Madame, Marco Masini, Amedeo Minghi, Fabrizio Moro, Morgan, Giorgio Panariello, Michele Zarrillo e tanti altri.

Renato Zero, 070, concerto al Circo Massimo

Renato Zero si è esibito al Circo Massimo a Roma -il 23, 24, 25, 28, 30 settembre e 1 ottobre 2022- con alcuni concerti evento per festeggiare i suoi 70 anni e i 55 anni di carriera. Per l’occasione, l’artista ha eseguito alcuni dei successi più noti del suo repertorio e i pezzi più recenti, insieme a diversi ospiti e colleghi amici. Qui sotto potete leggere i titoli delle canzoni eseguite durante la data del 28 settembre 2022:

Questo bellissimo niente

Vivo

Niente trucco stasera

Voyeur

Cercami

Magari

Singoli / Segreto amore / Oltre ogni limite / Sorridere sempre

Amico

Nei giardini che nessuno sa

Morire qui

Il jolly / Amando amando / Per non essere così / L’equilibrista

L’angelo Ferito

Più Amore

Triangolo (Remix)

L’avventuriero

La favola mia

A braccia aperte

L’amore sublime

Il maestro

Resisti

No mamma no / Svegliati / La rete d’oro / Questi amori / Uomo no

La logica del tempo

Qualcuno mi renda l’anima

Mi vendo (Remix)

Piazza Grande

Spiagge

Cos’è

Rivoluzione

Più su

Fortunato

I migliori anni della nostra vita

Il cielo

Renato Zero, 070, dove vederlo in tv e streaming

Lo show andrà in onda in due appuntamenti diversi, il 25 ottobre e il 2 novembre, su Canale 5, in prima serata. Sarà possibile seguirlo anche in streaming su Mediaset Infinity. I colleghi di Soundsblog, inoltre, seguiranno il concerto con il consueto liveblogging.