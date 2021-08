Da noi… a ruota libera è un talk show in onda su Rai 1, condotto da Francesca Fialdini.

A partire da settembre 2021, avrà inizio la terza edizione del programma, prodotto da Rai 1 in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Da noi… a ruota libera: quando inizia?

La nuova edizione del talk show condotto da Francesca Fialdini andrà in onda a partire da domenica 19 settembre 2021. Il programma andrà in onda ogni domenica, alle ore 17:20, al termine della puntata di Domenica In, su Rai 1.

Il programma sarà visibile anche in streaming, sul sito Rai Play, dove sarà possibile anche recuperare la puntata dopo la messa in onda.

Da noi… a ruota libera: le nuove puntate

Il numero delle puntate della nuova edizione del talk show di Rai 1 dovrebbe essere 36, come nelle prime due edizioni.

Il programma andrà in onda da settembre 2021 fino a giugno 2022.

Da noi… a ruota libera: chi lo conduce

Francesca Fialdini condurrà il programma per il terzo anno consecutivo.

Nel corso delle ultime stagioni televisive, la conduttrice ha lavorato per i seguenti programmi: la docu-serie Fame d’Amore, Così è la vita, È l’Italia Bellezza!, Telethon, Conta su di noi – Speciale AIRC, Tutti a scuola, In viaggio con lei, lo Zecchino d’Oro e La Vita in Diretta.

Da noi… a ruota libera: gli ospiti

Anche in questa terza edizione del programma di Rai 1, Francesca Fialdini proseguirà con il racconto delle opportunità che possono cambiare in meglio la vita di chiunque.

Gli ospiti saranno celebrità e persone comuni che sono riusciti a far girare le cose nel modo giusto.

Francesca Fialdini intervisterà persone che hanno saputo essere da esempio per la collettività. Nelle sue interviste, la conduttrice analizzerà gli innumerevoli problemi e contraddizioni della società in cui viviamo, con particolare attenzione rivolta alle istanze femminili.

Attraverso l’elemento scenografico della ruota, i telespettatori assisteranno a sorprese, testimonianze, spunti di riflessione, momenti d’ironia ma anche filmati e collegamenti che completano le storie raccontate in studio.

La novità della nuova edizione sarà una maggiore apertura riguardante l’attualità.

Ogni puntata prevede tre rubriche: Prime Donne, dove le protagoniste sono donne apprezzate in diversi ambiti, Buone Notizie, con i racconti degli eroi di tutti i giorni, e A come Amore, con i racconti di storie d’amore solide di coppie affiatate.

Da noi… a ruota libera: lo studio

Il programma va in onda in diretta dallo Studio 1 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi, in Roma.

Da noi… a ruota libera: sigla

La sigla del programma di Francesca Fialdini è Meraviglioso di Domenico Modugno, nella versione pubblicata dai Negramaro.