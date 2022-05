La tv italiana non manca all’appuntamento con il Giubileo di platino della Regina Elisabetta II che nel primo fine settimana di giugno festeggia i ‘suoi primi 70 anni’ di regno. I festeggiamenti avranno luogo in tutta la Gran Bretagna dal 2 giugno con apice domenica 5 quando sarà ufficialmente celebrato il 70esimo anniversario dalla salita al trono di Queen Elizabeth, succeduta al padre Giorgio VI alla sua morte, avvenuta il 6 febbraio 1952 a soli 25 anni. L’incoronazione avvenne solo il 2 giugno 1953 – e chi ha seguito in questi anni la ben fatta serie The Crown conosce le ragioni – e da allora il 2 giugno è diventato il giorno di Trooping the Colour, la parata in onore della sovrana, che quest’anno darà ufficialmente il via al fine settimana di celebrazioni del Platinum Jubilee. E se siete curiosi di conoscere tutti gli appuntamenti principali e le loro ragioni storiche vi rimandiamo al sito ufficiale della Casa Reale Windsor. Il rammarico è non vedere il Principe Filippo al fianco della Regina, dopo 74 anni di matrimonio.

Come seguire in tv gli eventi del Giubileo di Platino di Elisabetta II

L’evento non viene certo ignorato dalla tv: se la BBC è in fibrillazione da tempo, non sono da meno le tv di mezzo mondo, pronte a festeggiare la sovrana più longeva della storia britannica, la prima a celebrare il Platinum Jubilee. Nei palinsesti tv italiani spuntano documentari, speciali e anche qualche diretta per seguire da vicino gli eventi che avranno come epicentro Londra e Buckingham Palace.

Si inizia martedì 31 maggio con lo speciale The Queen: la Favola, in onda in prima serata su La5 (e in replica sabato 4 giugno alle 11.15) curato da Lavinia Orefici e prodotto dalla testata giornalistica TGCom24. Certo, parlare di ‘favola’ per sintetizzare i 70 anni regno di Elisabetta II sa un po’ di romanticismo considerata la vita spesa al servizio della Corona a scapito del proprio personale, tra crisi politiche ed economiche, drammi familiari, tradimenti, modernizzazioni portate avanti con fatica. Un lavoro a tempo pieno che non lascia molto margine alla ‘magia’. Ma le famiglie reali portano sempre con sé l’aura della ‘favola’ anche se il più delle volte si rivelano tragiche. La serata prosegue con lo Speciale TG5 Queen Elizabeth – L’Intramontabile, con ospiti in collegamento tra cui l’imprenditrice Sofia Barattieri da Londra e il giornalista Stefano Tonchi da New York. Lo speciale sarà trasmesso anche sabato 4 giugno alle 13.15 su Canale 5.

Domenica 5 giugno alle 16.00 su Rai 1 è tempo di copertura live con lo speciale Tg1 che segue l’evento di punta, The Platinum Jubilee Pageant, la Parata del Giubileo, al via alle 14.30 ora di Londra (le 15.30 in Italia). Un vero e proprio evento che rimette in scena i momenti più iconici di questi 70 anni di regno e degli ultimi 70 anni della storia del Paese con oltre 10.000 persone coinvolte, ospiti vip e gente comune. Protagonista la Gold State Carriage su cui materialmente non ci sarà la Regina ma che sarà al centro di una sorpresa tecnologica che recupera anche le immagini dell’incoronazione di 69 anni fa. Due ore di diretta su Rai 1 con Isabella Romano alla conduzione e Marco Varvello e Natalia Augias in collegamento da Londra, mentre chi vuole può seguirlo in diretta sulla BBC/iPlayer dalle 14.00 ora italiana.

Sky Uno diventa The Royals (e segue live il concerto del 4 giugno)

C’è ancora un evento ufficiale che è possibile seguire live in Italia, ovvero il concerto in onore della Regina che si terrà sabato 4 giugno a Buckingham Palace. Al Platinum Party at the Palace si esibirà il meglio e la storia della musica inglese e internazionale, dai Queen ad Alicia Keys, da Sam Ryder, fresco di Eurovision Song Contest, ad Andrea Bocelli, passando per i sempreverdi Duran Duran, tanto amati da Lady Diana. Il concerto viene trasmesso in diretta su Sky Uno (Sky, 109) e in simulcast su Sky Arte (Sky, 120 – 400).

Da venerdì 3 a domenica 5 giugno, Sky Uno si ‘trasforma’ in Sky Uno The Royals: un temporary channel per accompagnare i telespettatori in un viaggio alla scoperta della storia, delle curiosità, delle vicende delle famiglie reali europee, con particolare attenzione, ovviamente, per i Windsor, con documentari, speciali e film che ne ripercorrono le dinastie. Ma restiamo in attesa della quinta stagione di The Crown, in autunno su Netflix.