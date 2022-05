A poco più di un mese dalla sua scomparsa (avvenuta il 13 aprile scorso), Raiuno rende omaggio a Letizia Battaglia con un film-tv. Lo fa nei giorni in cui si ricordano i trent’anni dalla strage di Capaci, in cui perse la vita Giovanni Falcone, che di Battaglia era amico. Solo per passione-Letizia Battaglia fotografa, questo il titolo del film-tv, ripercorre la vita di una donna straordinaria, dalla sua gioventù fino all’affermazione internazionale. Se volete saperne di più, siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

Solo per passione, quando va in onda?

Solo per passione. Letizia Battaglia fotografa In occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci, la storia di quello che è successo in quegli anni vista dagli occhi della fotografa Letizia Battaglia. Il 22 e 23 maggio, "Solo per passione. Letizia Battaglia fotografa" in prima serata su Rai1 e RaiPlay. Posted by Rai1 on Wednesday, May 11, 2022

Per la messa in onda del film-tv Raiuno ha pensato ad un doppio appuntamento: Solo per passione va quindi in onda domenica 22 e lunedì 23 maggio 2022, proprio in occasione dei trent’anni della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992. Dalla sera del 22 maggio, però, sarà possibile vedere il film-tv su RaiPlay.

Solo per passione, la trama

La fiction ripercorre la vita di Battaglia (interpretata da Isabella Ragonese), una delle più grandi fotografe del nostro tempo, a partire dalla sua gioventù, quando, a soli 16 anni, decise di sposarsi. La vita di moglie e madre e soprattutto un marito possessivo non la fanno stare bene. Accusata di adulterio, Letizia ha un crollo nervoso e viene ricoverata in Psichiatria.

La psicanalisi le permette di trovare un fragile equilibrio, che però non le basta. L’incontro con il fotografo Santi (Enrico Inserra) le dà la spinta a lasciare il marito ed a trovare la sua strada. Inizia così la sua collaborazione con “L’Ora”, che le permette iniziare a scattare foto.

Trasferitasi a Milano non senza difficoltà e lasciando a Palermo le figlie, al suo ritorno in Sicilia Letizia torna a “L’Ora”, con cui collabora come fotografia. L’ambiente maschilista non aiuta, così come l’impatto con la cronaca nera di Palermo.

La morte di Boris Giuliano (Sergio Vespertino), capo della Mobile, è un trauma per Letizia, che inizia a dedicare ai morti per mafia gli scatti che la renderanno celebre e portavoce della lotta alla criminalità organizzata. Un impegno, il suo, non semplice, tanto che nel corso della sua carriera si prende delle pause per dedicarsi a scatti di natura più lieve, come quelli dedicati alle bambine.

Nel 1988 Battaglia è stata la prima donna europea a ricevere a New York il Premio Eugene Smith, mentre nel 2017 il New York Times ha inserito il suo profilo tra le undici donne più rappresentative del pianeta.

Solo per passione, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi di Solo per passione sono due, ciascuno della durata di circa 100 minuti. Raiuno li manda in onda un giorno dietro l’altro, domenica 22 e lunedì 23 maggio.

Solo per passione, il cast

Il cast di Solo per passione vede alla guida Isabella Ragonese nei panni di Letizia Battaglia. La stessa Battaglia, presente sul set, compare però all’interno del film-tv in una partecipazione amichevole. Oltre a Ragonese, nella fiction compaiono numerosi altri attori, interpreti di personaggi di spicco ed a cui la vita della protagonista si è intrecciata.

Isabella Ragonese: Letizia Battaglia

Paolo Briguglia: Franco Stagnitta

Roberta Caronia: Marilù

Enrico Inserra: Santi Caleca

Federico Brugnone: Franco Zecchin

Fausto Russo Alesi: Vittorio Nisticò

Eleonora De Luca: Letizia da giovane

Emmanuele Aita: Ciccio

David Coco: padre di Letizia

Aglaia Mora: madre di Letizia

Simona Malato: Enza

Lino Musella: Pier Paolo Pasolini

Roberto De Francesco: Francesco Corrao

Peppino Mazzotta: Giovanni Falcone

Sergio Vespertino: Boris Giuliano

Vladimir Randazzo: Alberto

Filippo Luna: Leonardo Sciascia

Marco Gambino: Renato Guttuso

Anna Bonaiuto: Giuliana Saladino

Solo per passione, regista e sceneggiatori

Alla regia del film-tv troviamo Roberto Andò, amico di Letizia Battaglia da quarant’anni, che ha definito quest’opera “un atto di gratitudine” verso la fotografa. Andò ha anche firmato il soggetto di serie, con Angelo Pasquini e Monica Zapelli, con cui ha scritto la sceneggiatura, a cui hanno collaborato anche Giulia Andò e la stessa Letizia Battaglia.

Solo per passione, dov’è stato girato?

La location principale del film-tv è ovviamente la Sicilia, ed in particolare Palermo e Mondello. Alcune scene, però, sono state girate anche a Roma, al Foro Italico, in Piazza Marina ed in corso Vittorio Emanuele.

Solo per passione, streaming

E’ possibile vedere il film-tv anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.