Uomini e Donne: ci sarà una quarta tronista?

Come tutti ormai sapranno, ieri, è stata registrata la prima puntata della stagione 2024 – 2025 di ‘Uomini e Donne’, con la presentazione dei nuovi tre tronisti, Michele Longobardi, Francesca Sorrentino e Alessio Pecorelli. Il blogger Lorenzo Pugnaloni, però, ha fatto notare la presenza, in studio, di un quarto trono vacante. Dando, quasi per certo, che, ad occupare l’ambita poltrona rossa del programma possa essere nuovamente Ida Platano.

Quale occasione ghiotta per i fan del programma di Maria De Filippi vedere un ennesimo (ed inutile) chiarimento tra la dama bresciana ed la scelta mancata, Mario Cusitore.

Senza spoilerare troppo, l’ex corteggiatore napoletano è rientrato in studio convinto (che, dopo i due di picche ricevuti, questa estate, dalla Platano) di rivedere la tronista in carica. Un confronto, tanto desiderato, solo rimandato alla prossima puntata. Sarà davvero Ida, la quarta tronista di questa stagione?

Chi sono i cavalieri e le dame del trono over di Uomini e Donne 2024 – 2025?

Alessandro Rausa, Mario Verona, Armando Incarnato, Mario Cusitore, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia.

Chi è Ida Platano, tronista di Uomini e Donne per la seconda volta?

Ida ha 42 anni e vive a Brescia con suo figlio Samuele.

Nella vita è una parrucchiera e ama il suo lavoro perché può stravolgere il look dei suoi clienti e sbizzarrirsi ogni giorno con loro.

Si definisce una donna decisa, dinamica e impulsiva. Se come mamma è razionale, in amore è istinto puro e dà tutta se stessa.

Dopo una storia durata 11 mesi (con Alessandro Vicinanza e prima con Riccardo Guarnieri), Ida è pronta a rimettersi in gioco: oggi vuole vivere un percorso nuovo e cerca un uomo determinato, che le tenga testa e che abbia voglia di progettualità.

Ida torna a Uomini e Donne come tronista perché desidera una storia d’amore che sia per sempre!