Le 10 serie TV più attese del 2023

Il 2022 è stato un anno clamoroso sul fronte della serialità televisiva tra gradite conferme come Stranger Things, Atlanta, Better Call Saul o His Dark Materials e novità che hanno conquistato tutti come The Bear, House Of The Dragon, Il Signore degli anelli: gli Anelli del Potere, The Sandman, Andor, Moon Knight e Mercoledì. Il 2023 che si appresta a iniziare, però, si preannuncia altrettanto emozionante, tra serie TV pronte al debutto e nuove stagioni che promettono di tenerci incollati allo schermo per tante ore.

Non è facilissimo scegliere 10 tra le serie televisive più attese del 2023, ma ci proviamo seguendo l’ordine cronologico di uscita a cominciare dal mese di gennaio.

La vita bugiarda degli adulti (4 gennaio 2023)

Tra le serie TV più attese del 2023 c’è sicuramente La Vita Bugiarda Degli Adulti, l’adattamento televisivo del romanzo di Elena Ferrante del 2019. Ci ha pensato Netflix con un cast composto da Valeria Golino, Alessandro Preziosi, Pina Turco, Azzurra Mennella e da Giordana Marengo al suo esordio nei panni della giovane protagonista della serie, la 13enne Giovanna.

Questa la sinossi ufficiale della serie che debutterà su Netflix il 4 gennaio 2023:

Il bel viso della bambina Giovanna si è trasformato, sta diventando quello di una brutta malvagia adolescente. Ma le cose stanno proprio così? E in quale specchio bisogna guardare per ritrovarsi e salvarsi? La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.

The Last of Us (16 gennaio 2023)

The Last Of Us, serie TV di HBO ispirata al capolavoro videoludico di Naughty Dog, ha tutte le carte in regola per diventare una delle serie tv evento del 2023. Una storia appassionata ricca di colpi di scena, un cast guidato da Bella Ramsey e Pedro Pascal e un’ambientazione post-apocalittica destinata a travolgere i telespettatori.

La serie TV è ambientata nel 2033, 20 anni dopo una brutale epidemia che ha devastato gli Stati Uniti d’America. A provocare il quasi annientamento della specie umane è il un fungo Cordyceps mutato: gli esseri umani vengono trasformati in creature aggressive, dei veri e propri zombie assetati di sangue. I sopravvissuti all’infezione vivono in zone di quarantena o gruppi nomadi. Joel lavora in una di queste zone di quarantena a Boston insieme insieme a Tess e i due sono sulle tracce del trafficante del mercato nero Robert, che ha rubato loro un carico di armi. Prima di morire, Robert rivela di aver venduto quelle armi ad una milizia ribelle, le Luci.

La leader del gruppo ribelle, Marlene, promette a Joel e Tess di restituire loro il doppio del carico se porteranno la 14enne Ellie fino al palazzo del governo che si trova al di fuori dell’area quarantena. Inizia così il lungo viaggio di Joel e Ellie, tra zombie, fughe, colpi di scena e tante emozioni.

The Last Of Us debutterà col primo dei 10 episodi il 15 gennaio 2023 negli Stati Uniti e dal giorno successivo sarà trasmessa anche da Sky, rigorosamente con un episodio a settimana.

You (9 febbraio 2023)

Il 2023 sarà anche l’anno del ritorno di Joe Goldberg con la quarta stagione della serie TV You che promette di sparigliare un po’ le carte con una nuova location, nuovi personaggi e una nuova identità per il serial killer sociopatico con l’ossessione per i libri antichi. Netflix ha deciso di dividere la quarta stagione in due parti, coi primi episodi che debutteranno il 9 febbraio 2023 e la seconda tranche un mese dopo, il 9 marzo 2023.

Dopo i sanguinolenti eventi della terza stagione, Joe tornerà come il professor Jonathan Moore, pronto a sviluppare una nuova ossessione mentre i legami col passato non sono ancora del tutto recisi.

The Mandalorian – Stagione 3 (1° marzo 2023)

Pedro Pascal e il piccolo Grogu torneranno su Disney+ il 1° marzo 2023 con la terza stagione di The Mandalorian a poco più di due anni dall’ultimo episodio. Le riprese si sono concluse lo scorso marzo, con la piattaforma di streaming che ha già confermato anche una quarta stagione.

Il cast è stato confermato in toto, con Giancarlo Esposito che sarà molto più presente rispetto al passato nel ruolo di Moff Gideon. La terza stagione sarà composta da otto episodi, esattamente con le due stagioni precedenti, e anche stavolta Disney+ opterà per un rilascio settimanale delle nuove puntate scritte da Jon Favreau e dirette, tra gli altri, da Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa e Carl Weathers.

Loki – Stagione 2 (metà 2023)

A due anni dai primi sei episodi, il 2023 vedrà anche il ritorno della serie TV Loki con la seconda stagione su Disney+ che, come accaduto per la prima, sarà composta da 6 episodi. Al timone ci sarà Eric Martin, mentre la regia dei sei episodi è affidata a Justin Benson e Aaron Moorhead.

Il cast è stato confermato in toto, a cominciare dall’immancabile Tom Hiddleston. Con lui ci saranno anche Gugu Mbatha-Raw, Eugene Cordero, Tara Strong, Owen Wilson e Sophia Di Martino, mentre tra le new entry ci saranno Rafael Casal e Kate Dickie.

La riprese si sono svolte tra il giugno e l’ottobre scorsi ai Pinewood Studios di Londra, ma una data di uscita ancora non c’è. Disney+ aveva anticipato che la serie, parte della Fase 5 dell’Universo Cinematografico Marvel, debutterà durante la metà del 2023, a due anni esatti dal rilascio della prima stagione.

The Witcher – Stagione 3 (estate 2023)

Henry Cavill tornerà per l’ultima volta a vestire i panni di Geralt di Rivia nell’estate 2023, quando debutterà su Netflix la terza stagione di The Witcher. Le riprese si sono svolte tra aprile e settembre 2022 e la post-produzione dei nuovi episodi sta procedendo senza sosta in vista di un debutto che il colosso dello streaming non ha ancora ufficializzato.

Le prime due stagioni di The Witcher erano state rilasciate a dicembre, nel 2019 e nel 2021, ma stavolta Netflix punta ad un debutto estivo. Oltre a Cavill, che lascerà il posto a Liam Hemsworth nella quarta stagione della serie, per i nuovi episodi torneranno anche Anya Chalotra nei panni di Yennefer di Vengerberg e Freya Allan in quelli della principessa Cirilla, così come Joey Batey, Eamon Farren e MyAnna Buring. Al timone della terza stagione c’è ancora Lauren Schmidt Hissrich, che dovrebbe guidare anche la quarta stagione la cui lavorazione è già in corso.

Gen V (data ancora da decidere)

L’universo televisivo di The Boys si espanderà nel 2023 con la prima serie spin-off intitolata Gen V e incentrata sulle giovani reclute della Godolkin University, la scuola per la lotta al crimine gestita dalla Vought International, la multinazionale che i fan di The Boys conoscono benissimo.

La nuova serie di Prime Video sarà basata sul quarto volume a fumetti di The Boys. Al timone ci sono Michele Fazekas e Tara Butters, mentre nel cast troviamo Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Chance Perdomo, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, ma anche Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi.

Una data ufficiale di uscita non c’è ancora, ma Gen V debutterà su Prime Video nel corso del 2023. Di seguito il primo teaser trailer che anticipa una stagione in pieno stile The Boys:

Queen Charlotte: A Bridgerton Story (data ancora da decidere)

Nel 2023 Netflix espanderà anche l’universo televisivo di Bridgerton, con uno spin-off incentrato sulla Regina Charlotte. Non un sequel delle due stagioni di Bridgerton, che tornerà con una terza e una quarta stagione già confermate da Netflix, ma un prequel che racconterà come la giovane regina si farà strada e raggiungerà il potere.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story, questo il titolo della serie, vedrà il ritorno di Golda Rosheuvel nel ruolo della Regina Charlotte, mentre la sua versione giovane sarà interpretata da India Amarteifio. A completare il cast ci sono Adjoa Andoh, Ruth Gemmell, Hugh Sachs e Michelle Fairley, mentre al timone della serie c’è sempre lei, Shonda Rhimes.

Le riprese degli 8 episodi che comporranno la stagione si sono concluse il 30 agosto 2022, ma una data di uscita ufficiale ancora non c’è.

The Palace (data ancora da decidere)

Dopo l’enorme successo di Mildred Pierce e Omicidio a Easttown, la collaborazione tra HBO e Kate Winslet continua con una nuova miniserie in arrivo nel corso del 2023: The Palace, scritta da Will Tracy e prodotto da Stephen Frears. La serie, che vede Kate Winslet anche produttrice esecutiva, racconterà cosa succede durante un anno trascorso tra le mura del palazzo di un regime autoritario che ha cominciato a disgregarsi. Ad affiancare Winslet ci saranno Matthias Schoenaerts e Andrea Riseborough, mentre l’attore britannico Hugh Grant si è conquistato un ruolo da guest star.

HBO non ha ancora ufficializzato una data di uscita per The Palace, ma la serie arriverà nel corso del 2023.

Non ho mai… – Stagione finale (data ancora da decidere)

Le avventure/disavventure della giovane Devi Vishwakumar si concluderanno con la quarta e ultima stagione pronta a debuttare su Netflix nel corso del 2023, in data ancora da ufficializzare. La serie creata da Mindy Kaling e Lang Fisher ci aveva lasciato col fiato sospeso con Devi decisa a non essere l’ultima rimasta vergine del suo gruppo di amiche, Fabiola ed Eleanor, pronta a fare il grande passo con Ben, mentre si prepara al college.

La quarta e ultima stagione di Non ho mai… sarà composta da 10 episodi diretti, tra gli altri, da Mindy Kaling, Amina Munir, Erica Oyama e Lang Fisher. Non abbiamo ancora la data di uscita, ma il debutto resta confermato per il 2023. Di seguito il video dell’annuncio della quarta stagione: