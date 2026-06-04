Prime Video, è un giugno di fuoco: il ritorno cult di Vox Machina guida le novità dell’estate

Estate su Prime Video: arrivano i film Original “Ancora più sexy” e “È colpa tua”, insieme alle migliori commedie italiane di Zalone e Aldo, Giovanni e Giacomo.

Il mese di giugno 2026 si apre sotto il segno delle grandi conferme e di attesi ritorni su Prime Video, inaugurando la stagione estiva con un catalogo denso, capace di spaziare dall’animazione d’autore al romanticismo, fino alle grandi saghe cinematografiche.

Tra novità assolute e chicche nostalgiche, la piattaforma streaming di casa Amazon ha deciso di calare i suoi assi fin dai primi giorni del mese.

L’attenzione dei teleofili e degli appassionati di fantasy è però tutta catalizzata sul comparto seriale, dove debutta finalmente uno dei titoli più amati e seguiti degli ultimi anni, pronto a ridefinire gli standard dell’intrattenimento animato per adulti.

La quarta stagione di Vox Machina e le altre serie in arrivo

Per i fan della goliardica e letale banda di antieroi, l’attesa è ufficialmente finita. A partire dal 3 giugno, ha preso il via la quarta stagione de La leggenda di Vox Machina, l’apprezzatissimo show Prime Original nato dalle menti di Critical Role.

La programmazione di questa nuova tranche di storie prevede il rilascio di tre episodi a settimana, per un totale di dodici capitoli complessivi che promettono di svelare il destino dei protagonisti dopo gli epici e drammatici risvolti delle passate avventure.

Il comparto delle serie tv non si ferma qui. Il 10 giugno debutta in modalità binge-watching l’intera prima stagione (composta da otto episodi) di Un anno dopo l’altro, una produzione originale che promette di far battere il cuore del pubblico grazie a una narrazione romantica e nostalgica focalizzata sui primi amori e sulle scelte di vita nell’arco di sei anni.

Per gli amanti dei grandi classici della serialità, il mese riserva inoltre l’approdo di serie storiche come La tata (stagione 6), i polizieschi R.I.S. – Delitti imperfetti (stagione 3) ed Elementary (stagione 3), fino alla decima stagione di The Blacklist e al cofanetto completo delle prime cinque stagioni di Bates Motel.

Il cinema di giugno: tra commedia italiana e produzioni Original

Sul fronte cinematografico, Prime Video punta forte sulla commedia tricolore e su sequel internazionali molto attesi. Il 12 giugno arriva Ancora più sexy, lungometraggio Prime Original scritto da Michela Andreozzi che vede il ritorno del personaggio di Maddalena a tre anni dal bizzarro incontro con il suo spirito guida, interpretato da Valentina Nappi.

Il 17 giugno sarà invece il turno di È colpa tua: Londra, nuovo capitolo della tormentata e appassionante storia d’amore tra Noah e Nick.

Per chi cerca il grande cinema d’autore o le risate scacciapensieri, le settimane successive vedranno l’ingresso in catalogo di capolavori immortali come La parola ai giurati, ma anche della filmografia cult del trio Aldo, Giovanni e Giacomo (con titoli come Odio l’estate e Il ricco, il povero e il maggiordomo) e dei grandi successi al botteghino di Checco Zalone, da Cado dalle nubi a Tolo Tolo. Un’offerta ricca e sfaccettata, ideale per accompagnare le calde serate di inizio estate.