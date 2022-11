La quarta stagione di You arriva su Netflix a febbraio. Dove eravamo rimasti?

Joe Goldberg sta per tornare. Il serial killer sociopatico protagonista di You, la fortunata serie di Netflix giunta ormai alla sua quarta stagione, è pronto a lasciarsi alle spalle il suo sanguinolento passato e ripartire da zero in una nuova location, ma non tutto andrà come previsto e il solito ciclo di stalking e omicidi promette di tenervi incollati davanti alla TV per altri dieci episodi.

Sarà finalmente la fine di Joe Goldberg? Ecco tutto quello che sappiamo sulla quarta stagione di You.

Come è finita la terza stagione di You?

La nuova stagione di You, come anticipato in apertura, segnerà un taglio netto col passato dopo la lunga e malata storia d’amore tra Joe (Penn Badgley) e Love (Victoria Pedretti) e lo scontro finale con la giovane, madre del figlio Henry visto per la prima volta all’inizio della terza stagione.

Tutto era finito nel caos quando Love aveva scoperto l’ossessione di Joe per Marienne (Tati Gabrielle). Dopo aver chiesto il divorzio a Love nel corso di una cena carica di tensione, Love aveva reagito paralizzando Joe con l’aconitina, la stessa sostanza usata anni prima per uccidere il marito James. Love invita Marienne a casa con l’intenzione di ucciderla, ma l’arrivo della figlia di Marienne spinge Love a ripensarci.

Marienne e la figlia riescono quindi a sfuggire alla morte ed è quel punto che Joe, dopo aver preventivamente ingerito un antidoto, inietta a Love la stessa sostanza con cui la giovane voleva ucciderlo. A quel punto, accertato il decesso di Love, Joe inscena un omicidio-suicidio e lascia il figlio Henry al collega Dante, si crea una nuova identità e fugge a Parigi alla ricerca di Marienne.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla quarta stagione di You?

Il finale della terza stagione si chiudeva con Joe appena arrivato a Parigi e la quarta stagione ripartirà proprio da lì, ma non resterà in città troppo a lungo. La nuova stagione infatti, anche a causa della pandemia, è stata girata quasi interamente a Londra ed è qui che sarà ambientata gran parte della quarta stagione.

La trama è ancora top secret, ma sappiamo che Tati Gabrielle tornerà anche in questa stagione, non è chiaro se come co-protagonista o se come guest per qualche episodio. A Penn Badgley e Tati Gabrielle si aggiungeranno:

Lukas Gage nel ruolo di Adam

nel ruolo di Adam Charlotte Ritchie nel ruolo di Kate

nel ruolo di Kate Tilly Keeper nel ruolo di Lady Phoebe

nel ruolo di Lady Phoebe Amy-Leigh Hickman nel ruolo di Nadia

nel ruolo di Nadia Ed Speleers nel ruolo di Rhys

nel ruolo di Rhys Niccy Lin nel ruolo di Sophie

nel ruolo di Sophie Aidan Cheng nel ruolo di Simon

nel ruolo di Simon Stephen Hagan nel ruolo di Malcolm

nel ruolo di Malcolm Ben Wiggins nel ruolo di Roald

nel ruolo di Roald Eve Austin nel ruolo di Gemma

nel ruolo di Gemma Ozioma Whenu nel ruolo di Blessing

nel ruolo di Blessing Dario Coates nel ruolo di Connie

nel ruolo di Connie Sean Pertwee nel ruolo di Vic

nel ruolo di Vic Brad Alexander nel ruolo di Edward

nel ruolo di Edward Alison Pargeter nel ruolo di Dawn

nel ruolo di Dawn Adam James nel ruolo di Elliot

Per ovvi motivi anche la descrizione dei nuovi personaggi è tenuta top secret da Netflix. L’unica informazione che abbiamo arriva proprio da Penn Badgley, secondo il quale la nuova stagione avrà un formato diverso rispetto al passato, quasi un leggero cambio di genere.

Numero degli episodi e data di uscita

La quarta stagione di You sarà composta da 10 episodi, ma al contrario delle stagioni precedenti non saranno rilasciati tutti in un blocco unico. Come spesso Netflix sta facendo nell’ultimo periodo, la stagione sarà divisa in due parti, composte ciascuna da 5 episodi.

La prima parte arriverà in tutto il mondo su Netflix il 9 febbraio 2023, mentre la seconda parte sarà rilasciata il mese successivo, il 9 marzo 2023.

Il video di annuncio della data di uscita di You 4