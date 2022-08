The Last Of Us: cast, episodi, info, trailer e data di uscita della serie di HBO

È una delle serie televisive più attese del 2023, ma anche una delle più rischiose. Stiamo parlando di The Last Of Us, ispirata al capolavoro videoludico di Naughty Dog, uscito nel 2013 in esclusiva per PlayStation e impreziosito da un sequel pubblicato nel 2020.

Le carte per una serie TV evento destinata al successo ci sono tutte. La serie TV The Last Of Us è targata HBO, al timone ci sono Craig Mazin della miniserie di HBO Chernobyl e Neil Druckmann, direttore creativo del videogioco. I due protagonisti arrivano dall’universo televisivo del Trono di Spade: Bella Ramsey e Pedro Pascal, rispettivamente Lyanna Mormont e Oberyn Martell in Game Of Thrones. La trama è tra le più avvincenti che i videogiocatori abbiano vissuto negli ultimi 20 anni e il seguito di fan è davvero ampio. Non solo. L’ambientazione post-apocalittica va sempre più di moda in questo periodo.

Tutto sembra indicare che HBO abbia tra le mani un altro gioiello destinato a fare scuola. The Last Of Us sarà davvero un successo? Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questa nuova serie, dalla data di uscita alle immagini ufficiali, i personaggi e gli interpreti e la trama completa.

Di cosa parla The Last Of Us: la trama del videogioco

The Last Of Us è ambientato nel 2033, 20 anni dopo una brutale epidemia che ha devastato gli Stati Uniti d’America. A provocare il quasi annientamento della specie umane è il un fungo Cordyceps mutato: gli esseri umani vengono trasformati in creature aggressive, dei veri e propri zombie assetati di sangue.

Nel 2013, mentre gli Stati Uniti sono già al collasso, facciamo la conoscenza di Joel Miller, suo fratello Tommy e la figlia tredicenne Sarah. Durante la fuga la piccola Sarah viene colpita mortalmente da un soldato e muore tra le braccia del papà Joel.

Facciamo un salto in avanti nel tempo. Nel 2033 i sopravvissuti all’infezione vivono in zone di quarantena o gruppi nomadi. Joel lavora proprio in una zona di queste zone di quarantena a Boston insieme insieme a Tess e i due sono sulle tracce del trafficante del mercato nero Robert, che ha rubato loro un carico di armi. Prima di morire, Robert rivela di aver venduto quelle armi ad una milizia ribelle, le Luci.

La leader del gruppo ribelle, Marlene, promette a Joel e Tess di restituire loro il doppio del carico se porteranno la 14enne Ellie fino al palazzo del governo che si trova al di fuori dell’area quarantena. Inizia così il lungo viaggio di Joel e Ellie, tra zombie, fughe, colpi di scena e tante emozioni.

La sinossi della serie TV

La trama della serie TV dovrebbe seguire in modo piuttosto fedele la storia che viene narrata nel videogioco e sicuramente la presenza di Neil Druckmann ci dà la sicurezza che il materiale originale non verrà stravolto in modo sostanziale.

Da quanti episodi è composta The Last Of Us?

La prima stagione di The Last Of Us sarà composta da 10 episodi che avranno una durata di 60 minuti circa. I 10 episodi sono stati scritti a quattro mani da Craig Mazin e Neil Druckmann mentre la regia del primo episodio è stata affidata a Kantemir Balagov. A comporre la colonna sonora della serie sarà Gustavo Santaolalla, già autore di quella del videogioco.

Quando esce la nuova serie di HBO?

Una data ufficiale di uscita ancora non c’è, ma il primo teaser diffuso conferma quello che HBO aveva già anticipato negli ultimi mesi: The Last Of Us debutterà all’inizio del 2023.

Le riprese della serie si sono svolte in Canada, tra il 12 luglio 2021 e il giugno 2022.

Personaggi e interpreti di The Last Of Us



Ecco i personaggi e gli interpreti principali della serie, a partire dai due protagonisti assoluti, Ellie e Joel:

Joel Miller (Pedro Pascal) è un sopravvissuto che lavora come contrabbandiere a Boston ed è tormentato dal trauma del suo passato;

(Pedro Pascal) è un sopravvissuto che lavora come contrabbandiere a Boston ed è tormentato dal trauma del suo passato; Ellie (Bella Ramsey) è un’orfana di 14 anni sopravvissuta al morso di un infetto;

(Bella Ramsey) è un’orfana di 14 anni sopravvissuta al morso di un infetto; Tommy (Gabriel Luna) è il fratello di Joel, ex soldato che continua a sperare in un mondo migliore;

(Gabriel Luna) è il fratello di Joel, ex soldato che continua a sperare in un mondo migliore; Marlene (Merle Dandridge) è il capo delle Luci, è lei ad affidare Ellie a Joel e Tess per portarla fuori dalla zona di quarantena;

(Merle Dandridge) è il capo delle Luci, è lei ad affidare Ellie a Joel e Tess per portarla fuori dalla zona di quarantena; Perry (Jeffrey Pierce) è un ribelle che vive nella zona di quarantena;

(Jeffrey Pierce) è un ribelle che vive nella zona di quarantena; Tess (Anna Torre) è una sopravvissuta che lavora con Joel come contrabbandiera;

(Anna Torre) è una sopravvissuta che lavora con Joel come contrabbandiera; Sarah (Nico Parker) è la figlia di Joel;

(Nico Parker) è la figlia di Joel; Frank (Murray Bartlett) è un survivalista che vive in una città isolata insieme a Bill;

(Murray Bartlett) è un survivalista che vive in una città isolata insieme a Bill; Bill (Nick Offerman) è un survivalista che vive in una città isolata insieme a Frank;

(Nick Offerman) è un survivalista che vive in una città isolata insieme a Frank; Henry (Lamar Johnson) è un giovane in fuga da un movimento rivoluzionario a Kansas City;

(Lamar Johnson) è un giovane in fuga da un movimento rivoluzionario a Kansas City; Sam (Keivonn Woodard) è il fratelli minore di Henry;

(Keivonn Woodard) è il fratelli minore di Henry; Riley Abel (Storm Reid) è una giovane orfana cresciuta nella Boston post-apocalittica;

I teaser, i trailer e le clip ufficiali di The Last Of Us

Il primo teaser trailer di The Last Of Us è stato diffuso il 21 agosto 2022: