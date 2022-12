The Witcher, l’appello della showrunner dopo l’addio di Henry Cavill: “Vi prego di guardare la terza stagione”

L’addio di Henry Cavill all’universo televisivo di The Witcher ha lasciato tutti sorpresi e con l’amaro in bocca, dai fan all’intero cast della serie di Netflix che, a partire dalla quarta stagione, dovrà fare a meno del suo protagonista assoluto.

A partire dalla quarta stagione, ancora in fase di pre-produzione, sarà l’attore australiano Liam Hemsworth, fratello del più famoso Chris, a dare volto, voce e fattezze a Geralt of Rivia, ma manca ancora parecchio al debutto di Hemsworth e, nonostante la quarta stagione sia già stata confermata da Netflix, il rischio di un crollo degli ascolti legato all’addio di Cavill è più che concreto.

L’appello della showrunner: Guardate la terza stagione di The Witcher

Dopo l’annuncio dell’interprete di Superman, legato fin dall’inizio alla serie di Henry Cavill, orde di fan si sono lanciate sui social per manifestare tutto il proprio dissenso e annunciare l’intenzione di smettere di seguire The Witcher dopo l’ultima apparizione di Henry Cavill. Un rischio che la produzione della serie non può permettersi. E così, nel corso di un’intervista, la showrunner Lauren Hissrich ha pensato bene di rivolgersi ai fan delusi.

Ci sono state molte discussioni e indiscrezioni e capiamo perchè i fan la pensino così. Quello che posso dire è per favore, guardate la terza stagione di The Witcher così da permetterci di continuare ad andare avanti.

Un universo in continua espansione, ascolti permettendo

L’enorme successo delle prime due stagioni di The Witcher ha spinto Netflix ad ampliare quell’universo televisivo e il primo spin-off ufficiale, The Witcher: Blood Origin, debutterà sulla piattaforma di streaming il giorno di Natale, il 25 dicembre 2022.

Quella, se il successo di questa serie sarà ai livelli della serie principale, sarà la prima di una serie di spin-off, sequel e prequel che in casa Netflix stanno valutando per espandere il più possibile questo universo televisivo. I fan, insomma, avranno un po’ di responsabilità nel determinare quale sarà il futuro di The Witcher.